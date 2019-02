LOSAIL – Pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir, menyatakan dirinya sudah lebih banyak berkembang dibandingkan pertama kali menunggangi GSX-RR (motor Suzuki). Mir berkomentar seperti itu setelah menempati posisi ke-11 pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2019 di Sirkuit Losail, Qatar, Minggu (24/2/2019), dini hari WIB.

Mir mencatatkan waktu 1 menit 56,264 detik untuk menyegel posisi ke-11. Meskipun catatan waktu itu terpaut cukup jauh dari torehan rekan setimnya, Alex Rins, yang mampu menempati posisi kedua tetapi Mir tetap merasa senang.

Sebab, hasil itu merupakan kemajuan untuk Mir sejak melakoni tes pacamusim MotoGP 2018 hingga saat ini. Hasil itu juga membuat Mir menjadi lebih baik dan percaya diri jelang bergulirnya MotoGP 2019.

“Saya cukup senang hari ini. Saya sudah banyak berkembang sejak pertama kali naik motor (GSX-RR). Saya merasa baik dan percaya diri. Hari ini saya lebih fokus pada gaya membalap saya dan senang rasanya mengendarai motor di Qatar,” ujar Mir, seperti yang dilansir laman resmi Suzuki, Minggu (24/2/2019).

Kendati sudah cukup senang dengan penampilannya, Mir tetap harus meningkatkan lagi kemampuannya. Sebab, catatan waktu Mir masih kalah dari rookie lainnya yakni Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) yang mampu menempati posisi ketujuh.

Sebagai sesama rookie yang mengincar predikat rookie of the year maka Mir harus meningkatkan lagi kecepatannya. Tanpa adanya peningkatan maka akan sulit bagi Mir untuk mendapatkan predikat rookie of the year pada musim ini.

