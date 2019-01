MANILA – Manny Pacquiao memberikan komentar terkait rumor terjadinya pertarungan ulang antara dirinya melawan Floyd Mayweather Jr. Pacquiao mengakui bahwa dirinya memang tidak pernah menutup kemungkinan terjadinya duel ulangan melawan Mayweather Jr.

Sebagaimana diketahui, Pacquiao dan Mayweather Jr. memang pernah berada dalam satu ring pada May 2015. Dalam pertarungan yang bertajuk ‘The Fight of the Century’ tersebut, Pacquiao memang harus menyerah di tangan Mayweather Jr.

Dalam pertarungan yang berlangsung di MGM Grand Garden tersebut, Pacquiao kalah angka dari Mayweather Jr. Meski duel antara Pacquiao dan Mayweather Jr. sudah berlalu hampir empat tahun, nyatanya masih banyak yang berharap keduanya kembali berduel di atas ring.

Terlebih, dengan sikap Mayweather Jr. yang belum sepenuhnya menutup karier sebagai seorang petinju profesional saat ini. Pacquiao pun mengakui bahwa dirinya memang tak menutup kemungkinan untuk berduel kembali melawan Mayweather Jr.

Akan tetapi Pacquiao nampaknya tidak ingin terlalu fokus akan hal tersebut, mengingat pada saat ini dirinya memang sedang dinanti pertarungan melawan Adrien Broner.

“Saya tidak memikirkan hal itu (rematch melawan Mayweahter Jr), karena fokus saya adalah Adrien Broner. Semuanya tentang itu. Mungkin kita bisa mendiskusikan hal itu setelah laga ini,” jelas Pacquiao, seperti disadur dari Boxingscene, Selasa (8/1/2019).

