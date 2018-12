NEW YORK – Sumbangan 22 angka dari point guard, D’Angelo Russell, memastikan Brooklyn Nets menjaga rekor tidak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir. Terbaru, tim yang bermarkas di New York, Amerika Serikat (AS) itu, menundukkan Los Angeles (LA) Lakers dengan skor 115-110.

Penampilan gemilang Russell itu berhasil melukai mantan timnya, LA Lakers, yang diperkuat oleh LeBron ‘King’ James. Pria berusia 22 tahun itu hampir saja menjadi top skor dalam pertandingan yang digelar di Barclays Arena, New York, Rabu (19/12/2018) pagi WIB itu.

Melansir dari laman resmi NBA, Brooklyn Nets sempat memimpin 100-87 hingga waktu menyisakan tujuh menit di kuarter keempat. Namun, Lakers mampu meraih momentum angka lewat Kyle Kuzma serta Lonzo Ball. Keduanya mampu mencatatkan masing-masing 22 dan 23 angka.

Aksi Kuzma dan Ball menyebabkan kedudukan sempat menyentuh 100-93 alias Lakers hanya tertinggal 2,5 bola saja. Beruntung, Jared Dudley dan Spencer Dinwiddie mampu menghentikan momentum tersebut. Keduanya berhasil merentang jarak menjadi 113-107 hingga waktu tersisa 22 detik.

Nets menambah satu bola lagi sedangkan Lakers hanya bisa menipiskan jarak menjadi 110. Hasil tersebut membuat Brooklyn Nets menjaga momentum tidak terkalahkan dalam enam pertandingan terakhir dan bercokol di rangking 10 klasemen sementara divisi Timur.

Laga tersebut ditandai dengan kembalinya Sang Raja NBA, LeBron James. Mantan personel Cleveland Cavaliers itu mencatatkan 36 angka, plus 13 rebound dan delapan assist. Sayangnya, kebangkitan tersebut gagal membawa Lakers meraih hasil gemilang dalam tur ke timur dengan hasil akhir 1-3.

Kedua tim akan kembali berlaga di divisi masing-masing. Lakers bakal menjamu New Orleans Pelicans di barat sementara Brooklyn Nets bertamu ke markas Chicago Bulls di divisi timur.

