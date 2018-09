View this post on Instagram

Halo, saya Chou Tien Chen pemain dari Chinese Taipei. Saya dengar telah terjadi gempa yang besar dan juga tsunami di Indonesia dan banyak yang menjadi korban. Saya turut berduka atas hal itu. Semoga Tuhan memberkati Indonesia. Saya tahu bahwa badminton di Indonesia bukan hanya sekedar olahraga, tapi Indonesia telah menjadi salah satu rumah terbesar bagi badminton. Saya akan memberikan permainan terbaik saya pada pertandingan hari ini untuk mendukung Indonesia. Saya sayang kalian semua, Tuhan berkati. 願印尼平安🙏 My heart is painful for the news of earthquake and tsunami .May God bless the people in Palu.