ARAGON – Balapan seri ke-14 MotoGP 2018 yang berlangsung di Sirkuit Aragon, Spanyol, telah berakhir, tepatnya pada Minggu (23/9/2018) malam WIB. Di balapan tersebut, pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez, keluar menjadi pemenang dengan mencatatkan waktu 41 menit 55,949 detik.

Berkat kemenangan itu, Marquez berhak membawa pulang 25 poin dan semakin membuatnya kukuh di puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2018. Saat ini, pembalap asal Spanyol itu total memiliki 246 poin.

Kemudian di peringkat kedua jadi milik pembalap Ducati Corse, Andrea Dovizioso, yang berhasil mengumpulkan 174 poin. Pembalap berjuluk The Little Dragon itu masih terus membayangi Marquez dengan terpaut 72 angka. Hasil balapan di MotoGP Aragon 2018, yang mana Dovi finis di urutan kedua, menjadi sangat penting baginya untuk terus mendekati poin yang dimiliki The Baby Alien –julukan Marquez.

Lalu di peringkat ketiga jatuh ke Valentino Rossi (Movistar Yamaha). Rossi yang hanya finis di urutan kedelapan saat tampil di Sirkuit Aragon 2018, harus puas membawa pulang delapan poin saja. Akan tetapi, poin tersebut masih cukup untuk membuatnya tetap bertengger di peringkat ketiga klasemen dengan mengumpulkan 159 poin.

Sementara itu, peringkat kelima ditempati oleh Jorge Lorenzo (Ducati Corse). Meski pembalap berjuluk X-Fuera itu gagal menyentuh garis finis saat mentas di MotoGP Aragon 2018 karena mengalami sebuah insiden, namun poin yang dimilikinya masih cukup untuk membuatnya bertahan di papan atas klasemen sementara MotoGP 2018. Rekan setim Dovizioso itu total telah mendapatkan 130 poin.

Berikut klasemen lengkap MotoGP 2018 usai GP Aragon 2018:

1. = Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 246 points

2. = Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP18) 174 points (-72)

3. = Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 159 points (-87)

4. = Jorge Lorenzo SPA Ducati Team (GP18) 130 points (-116)

5. = Maverick Viñales SPA Movistar Yamaha (YZR-M1) 130 points (-116)

6. = Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 119 points (-127)

7. ^1 Danilo Petrucci ITA Pramac Ducati (GP18) 119 points (-127)

8. ˅1 Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1) 112 points (-134)

9. = Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 108 points (-138)

10. = Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 92 points (-154)

11. = Dani Pedrosa SPA Repsol Honda (RC213V) 87 points (-159)

12. ^1 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP17) 68 points (-178)

13. ˅1 Alvaro Bautista SPA Angel Nieto Team (GP17) 64 points (-182)

14. = Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP17) 35 points (-211)

15. = Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Factory (RC16) 32 points (-214)

16. = Franco Morbidelli ITA EG 0,0 Marc VDS (RC213V)* 31 points (-215)

17. ^1 Aleix Espargaro SPA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 29 points (-217)

18. ˅1 Hafizh Syahrin MAL Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 24 points (-222)

19. = Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 18 points (-228)

20. = Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)* 18 points (-228)

21. = Scott Redding GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 12 points (-234)

22. = Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 6 points (-240)

23. = Karel Abraham CZE Angel Nieto Team (GP16) 5 points (-241)

24. = Michele Pirro ITA Ducati Team (GP18) 1 points (-245)

(RNR)