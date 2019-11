MONTE CARLO – Dalam perhelatan seri keenam gelaran Formula One (F1) 2018 yang berlangsung di Sirkuit Monte Carlo, Monaco, Minggu 27 Mei 2018, ada hal menarik yang terlihat dari garasi Tim Scuderia Ferrari. Hal menarik tersebut adalah adanya pembalap MotoGP, yakni Andrea Dovizioso, yang hadir untuk menyaksikan langsung balapan mobil itu.

Pembalap Tim Ducati Corse itu tampak hadir lantaran tengah berlibur sambil menunggu balapan MotoGP selanjutnya. Seperti diketahui, baik Ferrari, Ducati, dan Dovizioso sama-sama berasal dari tempat yang sama, yakni Italia. Karena itu, wajar saja bagi Dovizioso membela Ferrari yang memang berasal dari negara kelahiran pembalap berjuluk The Litte Dragon itu.

Baca juga: Hasil Race F1 GP Monaco 2018

Meski didukung oleh Dovizioso, Scuderia Ferrari gagal menjuarai seri Monaco tersebut lantaran kalah cepat dengan pembalap Red Bull, Daniel Ricciardo yang sukses memenangkan balapan tersebut. Namun, hasil para pembalap Ferrari tidak terlalu buruk karena Sebastian Vettel finis di urutan kedua. Sedangkan pembalap satunya lagi, Kimi Raikkonen berada di posisi keempat.

Usai balapan pun, akun media resmi MotoGP, mengucapkan rasa terima kasih kepada F1 yang telah menjaga Dovizioso di balapan tersebut. Pihak MotoGP pun mengatakan siap untuk menerima para pembalap F1 yang ingin menyaksikan langsung balapan MotoGP Italia 2018.

Hey @F1, thanks for looking after our man @AndreaDovizioso at the #MonacoGP today 🏁



We're sure we can take care of any drivers wanting to stop by the #ItalianGP next weekend!



And congrats on the win @danielricciardo! Mega drive! 🏆 pic.twitter.com/BM6hedZLya— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 27, 2018