DOHA – Pembalap Tim Ducati Corse, Andrea Dovizioso, mengaku sedikit khawatir dengan penampilan Repsol Honda pada seri pembuka MotoGP 2018, akhir pekan lalu. Rider berjuluk The Little Dragon itu menganggap pembalap Repsol Honda jauh lebih baik dari musim lalu.

Sekadar diketahui, seri Qatar adalah salah satu sirkuit kelemahan Repsol Honda dan sang pembalap, Marc Marquez. Rider yang sudah empat kali meraih gelar juara MotoGP itu terhitung baru sekali menang di Sirkuit Losail, tepatnya pada 2014.

Akan tetapi pada seri pembuka MotoGP 2018, pembalap berjuluk The Baby Alien itu mampu bersaing ketat dengan Dovizioso sepanjang 22 lap dan finis di urutan kedua dengan catatan waktu 42 menit 34,681 detik. Marquez hanya terpaut 0,027 detik dari Dovizioso yang memenangi balapan tersebut. Sementara itu, pembalap Tim LCR Honda, Cal Crutchlow, juga terus membuntuti The Little Dragon hingga balapan berakhir. Rider tim satelit Honda itu finis di urutan keempat dengan perbedaan dua detik dari Dovizioso.

Baca juga: Rossi Disebut Telah Menyelamatkan Muka Yamaha di MotoGP 2018 Qatar

Menurut pembalap berkebangsaan Italia itu, tak hanya Marquez saja yang menjadi rival beratnya di MotoGP 2018. Ia memperkirakan ada beberapa rider yang memiliki peluang untuk meraih gelar juara MotoGP musim ini. Aksi Marquez di Sirkuit Losail akhir pekan lalu membuat Dovizioso mewaspadai pembalap-pembalap Honda.

“Dia adalah salah satu dari rival saya (Andrea Dovizioso). Saya berharap hanya dia rival saya, itu akan lebih mudah. Akan tetapi, nama-nama seperti Valentino Rossi (Movistar Yamaha), Johann Zarco (Yamaha Tech3), Dani Pedrosa (Repsol Honda), bahkan mungkin beberapa pembalap lainnya juga akan berusaha untuk meraih gelar juara dunia musim ini,” ucap Dovizioso, dikutip dari Motorsportweek, Kamis (22/3/2018).

Baca juga: Marquez Tak Keberatan Zarco Gabung Repsol Honda di MotoGP 2019

“Saya pikir kami sudah mengatakan bahwa kami akan lebih kompetitif dari musim lalu. Akan tetapi, balapan akhir pekan lalu juga menegaskan para pembalap Repsol Honda jauh lebih baik dibandingkan musim kemarin,” tuntas pembalap berusia 31 tahun itu.

(fmh)