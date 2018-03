LAS VEGAS – Petinju asal Amerika Serikat, Floyd Mayweather Jr, mengajukan permohonan lisensi Mixed Martial Art (MMA) untuk memulai debutnya di UFC. Dalam lisensi tersebut, Mayweather Jr meminta pertarungan ulang dengan jagoan UFC, Conor McGregor.

Pada medio Agustus 2017, Mayweather Jr mengalahkan McGregor via kemenangan Technical Knock Out (TKO) dalam olahraga tinju. Setelah menang telak di olahraga tinju, The Money -sapaan akrab Mayweather- siap banting setir ke ajang UFC.

Sebenarnya petinju berusia 41 tahun itu telah mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia tinju. Akan tetapi baru-baru ini, ia mengatakan kepada TMZ Sports rencananya untuk kembali bertarung dengan McGregor.

"Semuanya butuh waktu. Akhirnya, kami akan mengajukan permohonan lisensi dan semoga kami bisa bertarung,” ujar Mayweather Jr, sebagaimana dikutip dari The Independent, Selasa (20/3/2018).

Mayweather Jr mengaku optimis bisa kembali mengalahkan McGregor dalam pertarungan ulang tersebut. Pasalnya, petinju tak terkalahkan itu terus mempersiapkan diri sebelum menjalani pertarungan tersebut.

Mayweather Jr bahkan mempersiapkan latihan khusus untuk tampil menghadapi McGregor pada pertarungan tersebut. Ia mengaku telah berlatih dengan juara kelas welter UFC, yakni Tyron Woodley.

Hal tersebut dilakukan demi mengulang hasil apik yang diraihnya kala menghadapi McGregor di pertarungan sebelumnya. Mayweather Jr mengalahkan McGregor dengan mudah pada Agustus 2017.

Pertarungan tersebut menjadi peristiwa pay-per-view terlaris kedua dalam sejarah. Mayweather Jr sendiri berhasil menghasilkan lebih dari USD300 juta atau sekira Rp4,1 triliun.

Kini, keduanya pun berencana kembali bertarung di atas ring tinju. Pembicaraan mengenai pertarungan itu kabarnya tidak membutuhkan waktu lama. Mayweather Jr serta McGregor sama-sama setuju untuk melakukan pertarungan ulang.

"Saya bisa bergulat. Permainan gulat saya tidak seburuk itu. Pada skala satu sampai 10, saya mungkin berada di angka tujuh. Dan saya pikir, kami bisa mengambilnya sampai sembilan jika memungkinkan. Tentu saja, permainan tangan saya dalam skala satu sampai 10 adalah 100. Permainan menendang saya, dalam skala dari satu sampai 10, mungkin empat,” tutur Mayweather Jr.

