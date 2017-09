Abadikan Mega-Match, Mayweather Pajang Foto McGregor dari Serpihan Kaca

BEVERLY HILLS – Pertarungan melawan bintang Ultimate Fighting Championship (UFC), Conor McGregor, tampaknya menjadi laga yang tak terlupakan bagi legenda tinju dunia Floyd Mayweather. Pasalnya, pertarungan tersebut menjadi pertandingan besar karena melibatkan dua aliran seni bela diri yang berbeda.

Dalam pertandingan itu The Money Man –julukan Floyd Mayweather- sukses meraih kemenangan dengan hasil knock out (KO) pada ronde ke 10. Petinju berusia 40 tahun tersebut berhasil memberondong The Notorious –julukan Conor McGregor- dengan sejumlah pukulan telak di daerah kepala.

Sebagaimana diberitakan Dailymail, Rabu (27/9/2017), Mayweather memasang sebuah foto besar McGregor setinggi delapan kaki untuk menghiasi rumah barunya yang berada di Beverly Hills. Hal tersebut ia lakukan untuk mengenang pertarungan yang pernah mereka lakukan di T-Mobile Arena pada Minggu 27 Agustus 2017.

Foto yang dipajang Mayweather merupakan hasil karya dari Tiffanie Anderson yang juga dikenal dengan sebutan ‘The Pretty Artist’ . Mantan bintang pop tersebut membentuk gambar menyerupai McGregor sepanjang 12 kaki dengan potongan kaca.

Tak hanya foto McGregor yang ia pajang. Mayweather juga tak lupa memajang foto dirinya tepat di samping foto lawan tandingnya di atas ring tersebut. Petinju yang tak terkalahkan tersebut juga mengunggah hasil karya yang terpajang di rumah barunya tersebut melalui akun Instagramnya.

Ia juga tak lupa membubuhkan komentar yang bertulis “ Money Mayweather dengan potongan potongan kaca di rumah barunya.”