DOHA – Balapan pembuka MotoGP 2018 di Sirkuit Losail, Qatar, sudah dilaksanakan pada Minggu 19 Maret malam WIB. Dalam balapan tersebut, rider Tim Ducati Corse, Andrea Dovizioso, keluar sebagai pemenang dengan mencatatkan waktu 42 menit 34,654 detik pada seri perdana itu.

Akan tetapi, keberhasilan pembalap berjuluk The Little Dragon itu, sempat terganggu di lap terakhir. Adalah rider Tim Repsol Honda, Marc Marquez yang sempat unggul di tikungan terakhir selama sepersekian detik. Karena itu Dovizioso tidak menyangka, Marquez mencoba menyalipnya di tikungan terakhir.

Pembalap Ducati itu merasa nyaman dengan kecepatannya, meski sempat sedikit mengalami kesulitan di awal balapan. Ia berhasil memimpin ketika lap 15 berjalan, saat itu dia melewati pembalap Tim Yamaha Tech 3, Johann Zarco.

Dengan melihat sedikit jarak dengan pembalap lain, Dovizioso merasa ban belakangnya mulai mengalami sedikit gangguan. Hal tersebut pun dimanfaatkan Marquez untuk memperkecil jarak.

The Little Dragon memimpin jalannya balapan dengan terus dibayang-bayangi oleh Marquez. Duel kedua pembalap itu terus terjadi hingga lap terakhir. The Baby Allien –julukan Marquez– mencoba menyalip di tikungan terakhir dengan memanfaatkan celah bagian dalam Dovizioso. Akan tetapi, pembalap berkebangsaan Italia mampu melepaskan diri dan menambah kecepatan saat lintasan lurus hingga akhirnya mencapai garis finis.

“Marc (Marquez) melakukan sesuatu yang tidak diperkirakan saya. Akan tetapi, saya bahagia karena bisa mengatasi dengan sempurna permasalahan di tikungan terakhir itu. Dia terus mencoba mendekati saya, saya pun tidak memiliki cukup ruang. Tapi saya mampu bangkit kembali dengan memanfaatkan kemampuan Ducati di lintasan lurus,” ungkap Dovizioso, mengutip dari Crash, Senin (19/3/2018).

“Kami sudah mengonfirmasi bahwa kami akan jauh lebih kompetitif dari tahun lalu. Tapi seperti biasa, kami harus menunggu hingga balapan dimulai untuk memahami tingkat kompetisinya. Saya tidak berharap bisa menyelesaikan balapan dengan Marc,” lanjut pembalap berusia 31 tahun itu.

Kemenangan di Qatar semalam merupakan yang pertama kalinya bagi Dovizioso. Sebelumnya, prestasi terbaik Dovizioso hanya finis di posisi dua MotoGP Qatar dalam tiga musim terakhir.

