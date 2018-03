JAKARTA – Garuda Bandung optimis bisa mencapai semifinal Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2017-2018. Ia yakin bisa menyingkirkan BSB Hangtuah di playoff Divisi Merah yang digelar pada 2-5 Maret 2018 di GOR C-Tra Arena, Bandung.

"Saya yakin kami bisa ke semifinal karena tim ini sudah semakin kompak dan siap dibandingkan musim reguler," ujar Presiden Klub Garuda Bandung, Fareza Tamrella, ketika dihubungi dari Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Namun, rencana Garuda Bandung diyakini takkan berjalan lancar. Sebab, mereka kalah dua kali dari tiga pertemuan dengan BSB Hangtuah pada musim reguler IBL 2017-2018, yaitu kala bermain seri ketiga di Solo (Garuda kalah 62-83) dan seri kelima di Surabaya (kalah 71-74).

Satu-satunya kemenangan Garuda diraih saat kedua tim bersua di seri keenam Yogyakarta, di mana Garuda menang 77-75. Meski demikian, pihak Garuda Bandung mengaku tidak tertekan dengan catatan tersebut dan menganggap hal itu tidak bisa digunakan sebagai patokan kekuatan di playoff.

"Hasil di musim reguler tidak bisa dijadikan patokan. Di playoff, kedudukan kembali 0-0. Kami percaya bisa meraih pencapaian yang baik karena grafik permainan tim terus menunjukkan peningkatan," kata Fareza.

Pihak manajemen Garuda Bandung percaya para pemainnya bisa menunjukkan performa terbaik di playoff nantinya. Namun, ada satu nama yang diharapkan dapat menjadi pembeda di laga-laga krusial tersebut yaitu Gary Jacobs.

Jacobs, guard asal Amerika Serikat berusia 25 tahun, berhasil menorehkan rata-rata 25,2 poin per gim bagi Garuda Bandung dari 10 penampilan. Selain itu, ia juga mencatatkan rata-rata 7,2 rebound per laga dan 3,8 assist per laga, meski baru bergabung sejak Januari 2018.

"Garry Jacobs memberikan pengaruh yang sangat bagus untuk perkembangan tim. Saat ini dia berada dalam kondisi sangat fokus untuk playoff," tutur Fareza.

Sebagai informasi, babak playoff IBL 2017-2018 digelar dengan sistem ‘best of three’. Tim peringkat dua akan menghadapi tim peringkat tiga divisi dan yang menang berhak masuk ke semifinal untuk melawan juara divisi.

Di Divisi Merah, pemenang laga Garuda Bandung versus BSB Hangtuah nantinya menantang Satria Muda Pertamina di semifinal yang dilangsungkan pada 22-25 Maret 2018.

Untuk Divisi Putih, playoff peringkat dua dan tiga mempertemukan Stapac Jakarta dan Pacific Caesar Surabaya pada 9-12 Maret 2018. Pemenangnya akan bertemu pemuncak klasemen divisi Pelita Jaya Basketball di semifinal pada 5-8 April 2018.

