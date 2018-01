TAIWAN – CLS Knights Indonesia harus bersabar menunggu 71 hari lamanya untuk mengakhiri paceklik kekalahan mereka pada lanjutan kompetisi ASEAN Basketball League (ABL) 2017-2018. Pada pertandingan Minggu 28 Januari 2018 siang WIB mereka mampu mengalahkan tuan rumah Formosa Dreamers 105-74, di Changhua Stadium.

Sebelumnya di pertemuan awal mereka (di GOR Kertajaya 18 November silam), Mario Wuysang dkk mampu melumat wakil Taiwan itu dengan skor 94-73 dan sekaligus hasil tersebut merupakan satu-satunya kemenangan yang mereka dapatkan sejauh ini.

Sinyal kemenangan CLS Knights sudah tercium sejak lepas tip-off kuarter pertama, saat Frederick Lee Jones Lish langsung membawa timnya unggul 4-0 di menit awal. Tidak hanya berhenti disini saja, Mario Wuysang dkk tampil cukup produktif untuk meladeni Formosa Dreamers. Hasilnya mereka mampu menutup kuarter pertama dengan kemenangan sementara 32-15.

Kuarter kedua, CLS Knights tidak mengendurkan pola serangannya. Justru mereka kembali merajalela di area pertahanan tuan rumah. Terbukti total 23 angka berhasil diraih tim asuhan Koko Heru Setyo Nugroho, seraya menutup babak pertama usai (55-35).

Konsistensi mempertahankan margin kemenangan dan memanfaatkan banyaknya kesalahan yang dibuat tim lawan (13 turnovers) berhasil dijaga oleh anak-anak Surabaya ini. Selain itu kepala pelatih CLS Knights juga mengatakan, kunci kemenangan hari ini karena para pemainnya tampil lepas dan menjalankan dengan baik game plan yang disiapkan, berdasarkan analisa yang telah dijabarkan oleh coaching staff. Upaya ini pun akhirnya berbuah manis dengan keunggulan mutlak di dua kuarter sisa berikutnya (74-57, 105-74).

Kemenangan kali ini juga tidak tidak lepas dari kerja keras para pemain CLS Knights di lapangan, khususnya penampilan yang cukup impresif Shane Edwards yang mampu mencetak total 24 poin dan 15 rebound. Sebelumnya pada babak pertama, eks pemain Cleveland Cavaliers itu berhasil memberikan 18 angka untuk timnya. Beberapa pemain lainnya yang juga tampil baik dan berkontribusi membawa kemenangan kedua untuk CLS Knights dipertandingan kali ini adalah Ebrahim “Biboy” Enguio Lopez (cetak 16 angka) serta Mario Wuysang dan Frederick Lee Jones Lish(keduanya sama-sama mencetak 15 angka) .

“Good moral win for us. Semua pemain step up dan mengerjakan tugas mereka dengan baik dari menit awal sampai akhir. Saya berikan kredit untuk semua pemain saya, khususnya Shane Edwards, Freddy, Biboy. Selama para pemain saya bisa tampil smart dan having fun dilapangan, saya rasa mereka bisa tampil seperti ini secara regular. Mario dan Brian juga tetap konsisten di levelnya dan yang terpenting para pemain lokal kami mau tetap belajar untuk terus menjadi lebih baik, contohnya pada pertandingan tadi, permainan Firman terus meningkat.” Komentar Koko Heru Setyo Nugroho, dalam keterangan pers yang diterima Okezone.

“Saya juga bersyukur bisa mengakhiri paceklik kekakalahan beruntun ini. Kemenangan ini pantas untuk para pemain saya dan manajemen CLS Knights yang sudah bekerja keras dan sabar. Selain itu kemenangan ini saya persembahkan untuk fans CLS Knights . Just keep on supporting us baik dengan kritikan yang pedas, karena saya tahu sebenarnya kalian sangat cinta dengan tim ini. Apapun hasilnya kita harus legowo dan terus fokus untuk menjadi lebih baik kedepannya. Next gamenya kami harus mempersiapkan lagi lebih baik lagi dan terus berusaha meraih kemenangan disetiap pertandingannya,” lanjutnya lagi.

Pada pertandingan berikutnya, CLS Knights Indonesia akan kembali berlaga dalam partai tandangnya melawan KL Dragons, pada tanggal 4 Februari 2018.

