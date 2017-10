MOTEGI – Rider Tim Ducati Corse, Jorge Lorenzo mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih rekan setimnya, Andrea Dovizioso pada balapan MotoGP Jepang 2017. The Little Dragon –julukan Dovizioso– mampu menjadi juara pada race yang berlangsung di Sirkuit Motegi, Jepang, Minggu 15 Oktober 2017.

Baca Juga: Baca juga: Hasil MotoGP Jepang 2017: Bersaing Sengit dengan Marc Marquez, Andrea Dovizioso Jadi Pemenang GP Jepang

Bukan hanya sekadar menjadi juara, Dovizioso juga mampu tampil luar biasa dengan mengalahkan pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez hingga di lap terakhir. Tak heran, jika Lorenzo sampai bersedia angkat topi atas penampilan rekan setimnyanya tersebut.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada Andrea (Dovizioso), karena ia membuktikan ia adalah pembalap yang sangat kuat, memiliki mental yang luar biasa, dan ia bisa memanfaatkan setiap keuntungan dari kesempatan untuk bersaing memerebutkan gelar juara dunia. Saya angkat topi, dan selamat untuknya dan seluruh tim,” ujar Lorenzo, seperti dikutip dari laman resmi Ducati, Senin (16/10/2017).

Baca Juga: Klasemen Sementara MotoGP 2017 Usai GP Jepang, Persaingan Dovizioso dan Marquez Masuki Babak Akhir

Penampilan Dovizioso pada balapan yang berlangsung di Motegi memang sangat luar biasa. Memulai race dari tempat sembilan, perlahan tapi pasti, rider berpaspor Italia itu mampu memperbaiki posisinya.

Sampai pada akhirnya, Dovi terlibat duel satu lawan satu dengan Marquez. Saling overtaking pun tak terhindarkan bahkan hingga tikungan terakhir di last lap. Namun, The Little Dragon yang memanfaatkan sudut dalam berhasil mengalahkan Marquez untuk menjadi juara.

Kemenangan di Motegi membuat Dovizioso memangkas jarak poin dengan The Baby Alien –julukan Marquez– di tabel klasemen sementara pembalap MotoGP 2017. Pembalap 32 tahun itu masih berada di posisi dua dengan selisih 11 angka dari Marquez yang kukuh sebagai pemuncak klasemen.

(fmh)