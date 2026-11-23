Jika Kunlavut Vitidsarn Mundur, Alwi Farhan Juara BWF World Tour Finals 2026?

JIKA Kunlavut Vitidsarn mundur, apakah Alwi Farhan akan juara BWF World Tour Finals 2026? Alwi Farhan merupakan satu dari tiga wakil Indonesia yang telah mengamankan tempat di BWF World Tour Finals 2026 yang berlangsung di Hangzhou, China pada 9-13 Desember 2026.

Selain Alwi Farhan, dua wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2026 adalah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva. Namun, ketimbang Fajar/Fikri dan Tiwi/Fadia, peluang Alwi Farhan juara BWF World Tour Finals 2026 lebih terbuka. Kenapa?

Alwi Farhan siap tempur di BWF World Tour Finals 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

1. Alwi Farhan Ditempatkan sebagai Unggulan

Alwi Farhan ditempatkan sebagai unggulan ketiga di BWF World Tour Finals 2026. Ia bersanding dengan tiga pebulu tangkis lain yang juga ditempatkan sebagai unggulan, yakni Christo Popov (unggulan 1, Prancis), Anders Antonsen (unggulan 2, Denmark) dan Victor Lai (unggulan 4, Kanada).

Selain empat pebulu tangkis di atas, empat pemain lain yang akan turun di nomor tunggal putra adalah Chou Tien Chen (Taiwan), Kunlavut Vitidsarn (Thailand), Alex Lanier (Prancis) dan Lakshya Sen (India).

Hanya saja, Kunlavut Vitidsarn berpotensi mundur dari BWF World Tour Finals 2026. Terbaru di final Hong Kong Open 2026 yang berlangsung pada Minggu 22 November 2026, Kunlavut Vitidsarn mundur karena mengalami cedera punggung.

2. Keuntungan bagi Alwi Farhan

Jika Kunlavut Vitidsarn mundur, ada kesempatan bagi Alwi Farhan juara BWF World Tour Finals 2026. Sebab, Kunlavut Vitidsarn merupakan momok bagi Alwi Farhan.