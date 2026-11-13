Awal Gemilang Taekwondo Indonesia di Kejuaraan Asia 2026: Borong 13 Medali dan Gelar Pemain Terbaik

TIM Taekwondo Indonesia mencatatkan langkah awal yang sangat impresif pada hari pembuka ajang 14th Asian Club Taekwondo Championship 2026. Berlaga di hadapan publik sendiri, skuad Merah Putih sukses memborong total 13 medali dalam persaingan tingkat tinggi kompetisi ini.

Turnamen bergengsi yang menyandang status World Taekwondo Grade 1 (G1) ini berlangsung dari tanggal 11 hingga 15 November 2026. Seluruh rangkaian pertandingan dipusatkan di Indoor Stadium Sport Center Kelapa Dua atau Indomilk Stadium yang terletak di wilayah Tangerang, Banten.

Ajang tahunan garapan Asian Taekwondo Union (ATU) ini diikuti oleh 110 atlet G1 Senior yang mewakili 24 negara dari berbagai penjuru dunia. Beberapa negara kuat, seperti Thailand dan Filipina, bahkan secara khusus mengirimkan tim nasional penuh mereka untuk bersaing memperebutkan takhta juara, didampingi negara unggulan lain semisal Hong Kong.

Menghadapi para pesaing tangguh tersebut, Indonesia tak gentar dengan menurunkan kekuatan penuh sebanyak 24 atlet pilihan. Skuad tuan rumah ini terdiri dari 18 atlet untuk kategori Senior, 5 atlet Junior, serta 1 orang atlet Cadet.

1. Panen Medali dan Penghargaan Bergengsi

Perjuangan para atlet Merah Putih pada Rabu (11/11/2026) membuahkan hasil luar biasa dengan rincian 3 medali emas, 6 perak, dan 4 perunggu. Pencapaian solid ini membuktikan bahwa kualitas taekwondoin Tanah Air mampu unjuk gigi di level elit.

Atlet Taekwondo Indonesia di Kejuaraan Asia 2026

Tiga keping emas kebanggaan disumbangkan oleh Kavka Zhafif P di kelas U63 Putra, Ariqfallah pada U54 Putra, dan Arian Heidari di O87. Penampilan memukau dan konsisten dari Ariqfallah bahkan membuahkan penghargaan spesial sebagai The Best Player Male Senior, menjadikannya atlet putra senior terbaik dalam kejuaraan bergengsi ini.

Sementara itu, enam medali perak diraih oleh Bahar Zare (O73 Putri), Nafisa Anindya (U49 Putri), Reyhaneh (U62 Putri), Dinda Putri Lestari (U73 Putri), Reza Kalhor (U74 Putra), dan Muhammad Raihan Fadhila (U80 Putra). Tambahan empat perunggu sukses diamankan oleh Emanuela Grace (U67 Putri), Audrey Davin (U54 Putra), Ezar Faadihillah (U87 Putra), serta Osanando Naufal (U87 Putra).