Teknisi Legendaris MotoGP Nilai Marc Marquez Lihai Baca Situasi, Hasil Mandalika Jadi Bukti

JAKARTA - Teknisi legendaris MotoGP, Ramon Forcada, menilai pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez sangat lihai dalam membaca situasi balap untuk menguntungkannya. Hal itu bisa dilihat dari hasil MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, meski Marc Marquez tidak naik podium.

1. Marquez Lihai

Sejak Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), masuk kalender MotoGP pada 2022, pembalap asal Spanyol itu selalu gagal finis akibat cedera, kecelakaan, atau masalah mesin. Pada akhirnya, Marc Marquez berhasil menuntaskan balapan pada 2026.

Ramon Forcada mengatakan tidak terlalu buruk untuk Marc Marquez berada di posisi keenam dalam MotoGP Mandalika. Hal itu pun buah kelihaian membaca situasi, meskipun di sirkuit yang tidak dikuasai.

"Ini hasil yang fantastis untuk Marc ," kata Ramon Forcada dilansir dari Motosan, Minggu (18/10/2026).

Marc Marquez melaju di MotoGP Mandalika 2026 (Foto: Ducati Corse)

Ia mengakui, Marc Marquez sangat tenang dalam menghadapi berbagai kondisi di dalam balapan. Hal itu pun tidak terlepas Marc Marquez sudah merasakan berbagai hal dalam balapan dunia.

"Dia tidak panik ," ucap Forcada.