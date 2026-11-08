Marc Marquez Gagal Rebut Pole MotoGP Qatar 2026, Akui Kecepatan Marco Bezzecchi

JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, memuji pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi saat kualifikasi MotoGP Qatar 2026. Ia menyebut Marco Bezzecchi tampil sangat cepat saat kualifikasi di Sirkuit Lusail, Doha, Sabtu (7/11/2026).

1. Akui Kecepatan Bezzecchi

Marc Marquez gagal meraih pole position yang disabet Marco Bezzecchi. Ia harus puas berada di posisi kedua.

Marquez mengakui bintang Aprilia itu tidak hanya cepat dalam satu lap tetapi juga memiliki “kecepatan lain” dengan ban bekas.

“Barisan depan adalah target utama. Seperti yang saya katakan kemarin, menjadi barisan depan tidaklah mudah, dan kami berada di sana," kata Marc Marquez, melansir Crash, Minggu (8/11/2026).

Marc Marquez Foto: Ducati Corse)

“Kami tahu Marco punya kecepatan lain akhir pekan ini, dia super cepat. Kami harus memahami hal ini dan berusaha melakukan yang terbaik,” ujarnya.

Marco Bezzecchi mencetak dua lap yang cukup baik untuk meraih pole dan berada di jalur untuk menurunkan rekor lap barunya hingga terjadi kesalahan kecil.

“Pada percobaan terakhir saya, saya bahkan lebih cepat, namun saya membuat kesalahan di tikungan terakhir, mencoba terlalu banyak,” katanya.

“Tapi saya tidak bisa mengeluh sama sekali," katanya.