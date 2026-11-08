Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Gagal Rebut Pole MotoGP Qatar 2026, Akui Kecepatan Marco Bezzecchi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 08 November 2026 |03:16 WIB
Marc Marquez Gagal Rebut Pole MotoGP Qatar 2026, Akui Kecepatan Marco Bezzecchi
Marc Marquez Gagal Rebut Pole MotoGP Qatar 2026, Akui Kecepatan Marco Bezzecchi (Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

JAKARTA - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, memuji pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi saat kualifikasi MotoGP Qatar 2026. Ia menyebut Marco Bezzecchi tampil sangat cepat saat kualifikasi di Sirkuit Lusail, Doha, Sabtu (7/11/2026). 

1. Akui Kecepatan Bezzecchi 

Marc Marquez gagal meraih pole position yang disabet Marco Bezzecchi. Ia harus puas berada di posisi kedua. 

Marquez mengakui bintang Aprilia itu tidak hanya cepat dalam satu lap tetapi juga memiliki “kecepatan lain” dengan ban bekas.

“Barisan depan adalah target utama. Seperti yang saya katakan kemarin, menjadi barisan depan tidaklah mudah, dan kami berada di sana," kata Marc Marquez, melansir Crash, Minggu (8/11/2026). 

Marc Marquez Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez Foto: Ducati Corse)

“Kami tahu Marco punya kecepatan lain akhir pekan ini, dia super cepat. Kami harus memahami hal ini dan berusaha melakukan yang terbaik,” ujarnya.

Marco Bezzecchi mencetak dua lap yang cukup baik untuk meraih pole dan berada di jalur untuk menurunkan rekor lap barunya hingga terjadi kesalahan kecil.

“Pada percobaan terakhir saya, saya bahkan lebih cepat, namun saya membuat kesalahan di tikungan terakhir, mencoba terlalu banyak,” katanya.

“Tapi saya tidak bisa mengeluh sama sekali," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/38/3252719/motogp-Qcqz_large.jpg
Apa Perbedaan MotoGP dan WorldSBK? Ini Penjelasan Motor, Kecepatan, hingga Format Balapannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/38/3252746/marco_bezzecchi-9VuO_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2026: Marco Bezzecchi Segel Pole Position, Marc Marquez Buntuti di Posisi Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/38/3252668/marc_marquez-CxtF_large.jpg
Jadwal MotoGP Qatar 2026 Hari Ini: Marc Marquez Bakal Dijegal Duo Aprilia di Sprint Race?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/38/3252644/marc_marquez_bersama_jorge_martin-CPsf_large.jpg
Pedas! Bos Mercedes F1 Sindir Pembalap MotoGP yang Ancam Mogok di Qatar: Geopolitik Saja Tidak Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/07/38/3252626/veda_ega_pratama-wiJz_large.jpg
Veda Ega Pratama Terkena Penalti di Moto3 Qatar 2026, Wajib Turun 6 Posisi Start!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/06/38/3252589/marc_marquez-pAqU_large.jpg
3 Rekor yang Bakal Dipecahkan Marc Marquez jika Raih Gelar Juara Dunia MotoGP 2026 di Qatar 
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement