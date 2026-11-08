Apa Perbedaan MotoGP dan WorldSBK? Ini Penjelasan Motor, Kecepatan, hingga Format Balapannya

JAKARTA – MotoGP dan World Superbike (WorldSBK) merupakan dua ajang balap motor paling bergengsi di dunia. Keduanya sama-sama menghadirkan persaingan pembalap di lintasan dengan kecepatan tinggi. Meski begitu, MotoGP dan WorldSBK memiliki sejumlah perbedaan mendasar, mulai dari spesifikasi motor hingga format balapan.

Perbedaan paling mencolok terletak pada jenis motor yang digunakan. MotoGP menggunakan motor prototipe yang dirancang khusus untuk balapan. Sementara itu, WorldSBK menggunakan motor berbasis produksi massal yang telah dimodifikasi sesuai regulasi balap.

Lantas, apa saja perbedaan MotoGP dan WorldSBK? Berikut penjelasannya.

1. Jenis dan Spesifikasi Motor

MotoGP menggunakan motor prototipe yang dibuat khusus untuk kompetisi. Artinya, motor yang digunakan para pembalap tidak diproduksi untuk dijual sebagai kendaraan jalan raya. Setiap pabrikan dapat mengembangkan berbagai teknologi untuk meningkatkan performa motor, dengan tetap mengikuti regulasi yang berlaku.

Start balapan MotoGP Jepang 2026 (Foto: MotoGP)

Berbeda dengan MotoGP, motor WorldSBK berasal dari model produksi massal yang dijual kepada konsumen. Motor tersebut kemudian dimodifikasi agar mampu bersaing di lintasan balap. Meski mengalami perubahan pada sejumlah komponen, basis motor tetap mengacu pada model produksi yang telah dihomologasi.

Perbedaan ini membuat motor WorldSBK memiliki hubungan lebih dekat dengan motor sport yang bisa ditemui di jalan raya. Sementara itu, motor MotoGP dikembangkan secara khusus untuk mencapai performa maksimal di sirkuit.

2. Kapasitas Mesin dan Tenaga

Dari sisi mesin, motor MotoGP menggunakan mesin empat langkah berkapasitas 1.000 cc dengan konfigurasi maksimal empat silinder. Tenaganya diperkirakan berada di kisaran 270–300 tenaga kuda (hp).

Sementara itu, kapasitas mesin motor WorldSBK mengikuti konfigurasi dan regulasi masing-masing jenis mesin. Untuk kelas Superbike, regulasi mengatur mesin tiga atau empat silinder dengan kapasitas di atas 750 cc hingga 1.000 cc. Adapun mesin dua silinder memiliki kapasitas di atas 850 cc hingga 1.200 cc.

Tenaga motor WorldSBK diperkirakan berada di kisaran 230–250 hp. Dengan spesifikasi tersebut, motor MotoGP secara umum memiliki tenaga lebih besar dibandingkan motor WorldSBK.

Perlu diketahui, angka tenaga tersebut merupakan perkiraan dan dapat berbeda bergantung pada pabrikan serta pengembangan motor.