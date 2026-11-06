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Catatkan Penampilan Ke-400 di F1 GP Brasil 2026, Lewis Hamilton Tegaskan Masih Ingin Bersaing

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |18:36 WIB
Catatkan Penampilan Ke-400 di F1 GP Brasil 2026, Lewis Hamilton Tegaskan Masih Ingin Bersaing
Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/lewishamilton)
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SAO PAULO – Pembalap kawakan Lewis Hamilton bakal mencatatkan sejarah baru dalam kariernya pada ajang Formula One (F1) GP Brasil akhir pekan ini. Pembalap berusia 41 tahun tersebut resmi menandai penampilan ke-400 sepanjang berkiprah di ajang Formula 1, sebuah pencapaian yang memicu decak kagum dari para rival atas ketahanan, kecepatan, serta haus kemenangan yang tak pernah padam.

Pertandingan F1 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Kolektor tujuh gelar juara dunia asal Inggris ini memegang rekor sebagai pembalap paling sukses dalam sejarah F1 lewat raihan 106 kemenangan dan 105 pole position. Meski telah memasuki usia veteran, Hamilton terbukti masih sanggup bersaing ketat di barisan depan lintasan balap.

"Ini cukup gila. Saya tidak pernah membayangkan akan mencapai angka-angka seperti itu," ujar Hamilton, dikutip dari New Straits Times, Jumat (6/11/2026).

1. Masih Ingin Bersaing

Hamilton menegaskan usia tidak menghalanginya untuk tampil di level tertinggi. Keberhasilannya meraih pole position di Meksiko pekan lalu menjadi bukti sahih bahwa dirinya belum kehilangan taji di atas lintasan.

Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/lewishamilton)
Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/lewishamilton)

"Saya masih merasa muda, dan terlepas dari apa yang dikatakan orang-orang, Anda bisa melihat pole position saya pekan lalu (di Meksiko). Saya masih memiliki kecepatan, saya masih memiliki dedikasi (untuk bersaing dalam perebutan gelar juara) serta fokus," tutur Hamilton.

Saat ini, Hamilton menempati posisi ketiga pada tabel klasemen sementara pembalap, hanya tertinggal dua poin dari pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen. Pada seri Meksiko lalu, ia sukses memperpanjang rekor pole position menjadi 105 kali, meski harus puas mengakhiri balapan di posisi kedua akibat insiden benturan dengan rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc.

Perjalanan panjang Hamilton di panggung F1 dimulai saat melakoni debut bersama McLaren pada tahun 2007, sebelum akhirnya merengkuh gelar juara dunia pertamanya setahun kemudian.

 

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