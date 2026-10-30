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HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Beri Kode soal Pensiun dari MotoGP: Mungkin 3 Tahun Lagi!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |00:13 WIB
Marc Marquez Beri Kode soal Pensiun dari MotoGP: Mungkin 3 Tahun Lagi!
Marc Marquez memberi kode mungkin tiga tahun lagi sudah pensiun dari MotoGP (Foto: Instagram/@gemmpinto)
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WAKTU Marc Marquez di ajang MotoGP sepertinya tidak lama lagi. Dalam sebuah wawancara, ia terang-terangan menyebut dalam tiga tahun lalu mungkin sudah pensiun.

Marquez masih terikat kontrak dengan Ducati Corse hingga 2028. Menurut rumor yang beredar, kerja sama itu memiliki formula 1+1 alias setahun dengan opsi perpanjangan otomatis setahun.

1. Dalam 3 Tahun

Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak di Ducati hingga 2028 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak di Ducati hingga 2028 (Foto: Ducati Corse)

Durasi dan formulasi kontrak itu mengindikasikan Marquez bakalan pensiun tidak lama lagi. Apalagi, usianya kini sudah menginjak 33 tahun.

Dalam wawancara dengan Autosport, Marquez sedikit kesulitan menjawab terkait masa depannya. Ia mengakui kemungkinan sudah akan pensiun dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

“Kali ini, agak rumit menjawab soal itu (pensiun). Saya tidak tahu persisnya (kapan),” kata Marquez, mengutip dari Crash, Jumat (30/10/2026).

“Tapi, jika saya harus menaruh angka, saya akan bilang ada 70% kemungkinan saya sudah pensiun dalam tiga tahun ke depan, dan ada 30% kemungkinan saya masih balapan,” imbuh pria asal Spanyol itu.

 

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