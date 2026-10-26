Andrea Kimi Antonelli Segel Gelar Juara Dunia F1 2026 di GP Meksiko?

JAKARTA - Pembalap Mercedes AMG Petronas, Andrea Kimi Antonelli, berpeluang besar menyegel gelar juara dunia F1 2026 pada GP Meksiko. Ini akan menjadi gelar juara dunia pertama bagi Andrea Kimi Antonelli.

1. Kimi Antonelli Segel Gelar Juara di Meksiko?

Pembalap asal Italia berusia 20 tahun ini hampir mengunci gelar juara dunia setelah meraih kemenangan di F1 GP Amerika Serikat 2026 pada Minggu (25/10/2026). Namun, ia masih harus sedikit bersabar.

Andrea Kimi Antonelli telah meraih kemenangan kesembilan musim ini. Kini, Andrea Kimi Antonelli memimpin klasemen sementara F1 2026 dengan 364 poin.

Ia unggul 123 poin atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell. Pada F1 GP Amerika Serikat 2026, ia hanya mampu finis di posisi kedelapan. Kini, total masih ada 125 poin tersisa untuk diperebutkan dalam lima seri terakhir.

Artinya, Antonelli dapat mengamankan gelar juara dunia pertamanya dan mencetak sejarah sebagai juara dunia F1 termuda pada Minggu depan di Mexico City.

Pembalap Mercedes AMG Petronas Andrea Kimi Antonelli (Instagram/@kimi.antonelli)

2. Hitung-Hitungan Kimi Antonelli Juara F1 2026

Berikut syarat Andrea Kimi Antonelli dapat menyegel gelar juara dunia F1 2026 di F1 GP Meksiko:

Antonelli akan dinobatkan sebagai juara dunia di Meksiko dengan syarat ia tidak kehilangan lebih dari 23 poin dari Russell, dan tidak lebih dari 24 poin dari pembalap Ferrari, Lewis Hamilton.

Dengan kata lain, Antonelli hanya perlu meraih dua poin. Ia cukup finis di posisi kesembilan untuk mengamankan gelar, bahkan jika Russell memenangkan balapan.

Sementara itu, finis di posisi ke-10 sudah cukup bagi Antonelli seandainya Hamilton yang keluar sebagai pemenang.