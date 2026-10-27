Ajang Maraton Internasional Dongkrak Minat WNI Ikut Wisata Olahraga

Ajang-ajang maraton di luar negeri mendongkrak minat WNI untuk berwisata sekaligus olahraga (Foto: Golden Rama Tours & Travel)

MENJAMURNYA ajang maraton internasional menggoda minat Warga Negara Indonesia (WNI) untuk ambil bagian. Mereka tidak hanya berolahraga tetapi juga berwisata di negara-negara tujuan.

Data Golden Rama Tours & Travel menunjukkan peningkatan minat tersebut. Sepanjang 2026, penjualan produk Sports Holiday tercatat naik sebesar 16.2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencakup berbagai perjalanan berbasis olahraga.

Sydney Marathon menjadi ajang yang paling diminati. Kontribusinya mencapai 38,7 persen dari total pelanggan perjalanan maraton perusahaan tersebut. Di posisi berikutnya, ada London dengan kontribusi 17,1 persen.

1. Jadi Pertimbangan

Data tersebut menunjukkan ajang olahraga mulai menjadi salah satu pertimbangan wisatawan dalam menentukan tujuan perjalanan ke luar negeri. General Manager Communications and CRM Golden Rama Tours & Travel Ricky Hilton mengatakan, perjalanan tersebut membutuhkan persiapan matang.

Menurutnya, ajang maraton memadukan tantangan olahraga, pencapaian personal, dan kesempatan menjelajahi kota-kota dunia. Pengalaman tidak terlupakan itu menjadi insentif yang ingin dirasakan para pelancong.

“Marathon menjadi salah satu contoh yang menarik, karena pengalaman tersebut tidak hanya dimulai saat race berlangsung, tetapi sejak persiapan hingga traveler berada di destinasi,” kata Ricky, Selasa (27/10/2026).

Secara keseluruhan, penjualan produk Sports Holiday Golden Rama tumbuh 16,2 persen sepanjang 2026 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Produk tersebut juga mencakup turnamen golf, pertandingan tenis dan sepakbola, atau balapan MotoGP serta Formula 1.

“Sports Holiday menunjukkan bagaimana olahraga semakin menjadi bagian dari cara orang menikmati perjalanan,” kata Ricky.