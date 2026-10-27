Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ajang Maraton Internasional Dongkrak Minat WNI Ikut Wisata Olahraga

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 27 Oktober 2026 |15:55 WIB
Ajang Maraton Internasional Dongkrak Minat WNI Ikut Wisata Olahraga
Ajang-ajang maraton di luar negeri mendongkrak minat WNI untuk berwisata sekaligus olahraga (Foto: Golden Rama Tours & Travel)
A
A
A

MENJAMURNYA ajang maraton internasional menggoda minat Warga Negara Indonesia (WNI) untuk ambil bagian. Mereka tidak hanya berolahraga tetapi juga berwisata di negara-negara tujuan.

Data Golden Rama Tours & Travel menunjukkan peningkatan minat tersebut. Sepanjang 2026, penjualan produk Sports Holiday tercatat naik sebesar 16.2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencakup berbagai perjalanan berbasis olahraga.

Berlin Marathon 2026

Sydney Marathon menjadi ajang yang paling diminati. Kontribusinya mencapai 38,7 persen dari total pelanggan perjalanan maraton perusahaan tersebut. Di posisi berikutnya, ada London dengan kontribusi 17,1 persen.

1. Jadi Pertimbangan

Data tersebut menunjukkan ajang olahraga mulai menjadi salah satu pertimbangan wisatawan dalam menentukan tujuan perjalanan ke luar negeri. General Manager Communications and CRM Golden Rama Tours & Travel Ricky Hilton mengatakan, perjalanan tersebut membutuhkan persiapan matang.

Menurutnya, ajang maraton memadukan tantangan olahraga, pencapaian personal, dan kesempatan menjelajahi kota-kota dunia. Pengalaman tidak terlupakan itu menjadi insentif yang ingin dirasakan para pelancong.

“Marathon menjadi salah satu contoh yang menarik, karena pengalaman tersebut tidak hanya dimulai saat race berlangsung, tetapi sejak persiapan hingga traveler berada di destinasi,” kata Ricky, Selasa (27/10/2026).

Secara keseluruhan, penjualan produk Sports Holiday Golden Rama tumbuh 16,2 persen sepanjang 2026 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Produk tersebut juga mencakup turnamen golf, pertandingan tenis dan sepakbola, atau balapan MotoGP serta Formula 1.

“Sports Holiday menunjukkan bagaimana olahraga semakin menjadi bagian dari cara orang menikmati perjalanan,” kata Ricky.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/25/43/3250124/pramono_anung_menyentuh_garis_finis_di_10k_jrf_2026_okezone-95pd_large.jpg
Pramono Anung Gagal Cetak Rekor Pribadi saat Lari 10K di JRF 2026, Finis 1 Jam 49 Menit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/43/3147591/lps_monas_half_marathon_2025-OHBb_large.jpg
Perubahan Jalur LPS Half Marathon 2025 Dipuji Pelari Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/19/43/3097060/pelari-nasional-odekta-naibaho-ikut-ramaikan-semarang-10k-2024-ungkap-kunci-bisa-sabet-juara-1-WY2FcuJSG1.jpeg
Pelari Nasional Odekta Naibaho Ikut Ramaikan Semarang 10K 2024, Ungkap Kunci Bisa Sabet Juara 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/43/3089064/dihadiri-12-300-pelari-pertamina-eco-runfest-2024-sukses-digelar-of2C6DroKM.jpeg
Dihadiri 12.300 Pelari, Pertamina Eco RunFest 2024 Sukses Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/43/3074572/pentingnya-jaga-hidrasi-tubuh-bagi-pelari-maraton-4qX1UVSyJS.jpeg
Pentingnya Jaga Hidrasi Tubuh bagi Pelari Maraton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/43/3019256/600-pelari-meriahkan-super-fun-run-5k-2024-semarang-TFoEfdYlpB.jpg
600 Pelari Meriahkan Super Fun Run 5K 2024 Semarang
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement