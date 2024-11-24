Dihadiri 12.300 Pelari, Pertamina Eco RunFest 2024 Sukses Digelar

JAKARTA – Pertamina Eco RunFest 2024 resmi berlangsung di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (24/11/2024). Sebanyak 12.300 pelari dari berbagai kategori usia berlari penuh semangat sejak pagi hari, memeriahkan acara rutin tahunan Pertamina ini.

Gelaran tahunan ini dalam rangka menyambut HUT Pertamina ke-67 yang jatuh pada 10 Desember 2024. Para peserta mengikuti 4 kategori yang diperlombakan yakni 1,5k (Family Run), 5k (Fun Run), 10k (Pelajar, Umum dan Master) dan Half Marathon 21k.

Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Wiko Migantoro mengungkap, animo masyarakat yang mengikuti Pertamina Eco RunFest dari tahun ke tahun semakin bertambah. Sebelumnya, pelari yang hadir 10.000, sedangkan pada 2024 ini peserta lari mencapai lebih dari 12.300 orang.

“Suasananya luar biasa, pesertanya makin banyak. Tahun ini sudah 12.300 dan bertambah dari tahun ke tahun. Pertamina berkontribusi untuk kehidupan yang lebih sehat, dan lebih bugar. Ke depan, kami tentu saja harus komit untuk melaksanakan acara seperti ini untuk kegembiraan bersama. Pertamina Eco RunFest 2024 keren, segar, bugar, produktif,” ujar Wiko.

Corporate Secretary Pertamina Persero, Brahmantya S Poerwadi, mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang terlibat dalam Pertamina Eco RunFest 2024 dengan tema lari untuk lebih berenergi membuat Indonesia semakin sehat. Sementara, Pertamina sebagai BUMN menjadi energi untuk bangsa Indonesia juga harus memastikan semua Perwira Pekerja Pertamina, dan masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat dan berenergi.

“Saya mewakili Pertamina mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk bersama-sama kita berlari membuat diri kita makin sehat dan membuat Indonesia semakin sehat. Pertamina Eco RunFest 2024 mengambil tema lari untuk lebih berenergi. Energi Pertamina Insya Allah akan menjadi energi untuk bangsa Indonesia untuk menjalankan ketahanan energi di Indonesia,” ujar Brahmantya.

“Saya bisa menyampaikan kegiatan Eco Run ini sudah berlangsung selama 11 tahun dan Insya Allah setiap tahun akan kami jalankan dan maksimalkan, untuk menjamin teman-teman pelari juga semakin enjoy di EcoRun dan EcoFest. Lari bahagia, lari sehat yang penting finis dalam keadaan senyum,” tambahnya.