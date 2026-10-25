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Pramono Anung Gagal Cetak Rekor Pribadi saat Lari 10K di JRF 2026, Finis 1 Jam 49 Menit!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 25 Oktober 2026 |17:27 WIB
Pramono Anung Gagal Cetak Rekor Pribadi saat Lari 10K di JRF 2026, Finis 1 Jam 49 Menit!
Pramono Anung menyentuh garis finis di 10K JRF 2026. (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
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GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyelesaikan lari kategori 10K dalam Jakarta Running Festival (JRF 2026) dengan waktu 1 jam 49 menit. Ia mengaku, catatan waktu tersebut tidak memecahkan rekor pribadi atau personal best (PB).

"Saya 1 jam 49 menit. Gak PB, dulu 1 jam 32 menit," kata Pramono Anung kepada wartawan termasuk Okezone, Minggu (25/10/2026).

Pramono Anung kelelahan saat turun di 10K JRF 2026. (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
Pramono Anung kelelahan saat turun di 10K JRF 2026. (Foto: Danandaya Arya/Okezone)

1. Banyak yang Minta Foto

Meski tak PB, Pramono tetap senang mengikuti event lari berskala internasional ini. Apalagi sepanjang jalur lari, masyarakat sangat antusias melihat dirinya hingga memberi apresiasi terhadap cuaca Jakarta hari ini. 

"Memang hari ini tidak memecahkan rekor, tetapi saya sungguh sangat menikmati karena sepanjang jalan banyak sekali, yang pertama minta foto, yang kedua mengucapkan terima kasih karena udaranya yang sangat baik," jelasnya.

2. Sorakan Penonton Bikin Semangat

Ia mengaku sudah cukup kelelahan saat berlari 10K. Namun, sorakan penonton di sepanjang rute lari membuatnya ia kembali bersemangat untuk berlari hingga garis finis.

 

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