HOME SPORTS SPORT LAIN

Perubahan Jalur LPS Half Marathon 2025 Dipuji Pelari Nasional

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |22:28 WIB
Perubahan Jalur LPS Half Marathon 2025 Dipuji Pelari Nasional
LPS Monas Half Marathon 2025 berjalan sukses. (Foto: Laman resmi LPS Monas Half Marathon)
JAKARTA – Atlet nasional, Robi Sianturi dan Odekta Elvira Naibaho turut meramaikan ajang LPS Monas Half Marathon 2025 yang digelar Minggu (15/6/2025). Dalam edisi ketiga ini, ajang LPS Monas Half Marathon itu mendapatkan pujian dari pelari nasional Odekta karena memiliki rute lari yang sangat ramah untuk para pelari.

1. Pujian dari Pelari Nasional Odekta

Tak hanya sekadar memudahkan pelari, rutenya memiliki banyak station water. Jadi, Odekta sangat mengapresiasi perubahan itu.

Atlet nasional Robi Sianturi dan Odekta Elvira Naibaho mencatatkan diri di puncak pelari nasional. Meski belum memecahkan rekor nasional, Odekta menorehkan prestasi dengan tiga kali penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon terus mempertajam waktu.

Dengan kecakapan rute ini, Odekta optimis bahwa ke depan event LPS Half Marathon bakal mendunia dan mengangkat nama baik Indonesia.

LPS Monas Half Marathon 2025
LPS Monas Half Marathon 2025

“Jadi dengan rute yang berubah ini sangat membantu kami para pelari. Kemudian dengan water station yang banyak, saya memang perhatikan itu, sangat banyak tinggal ini aja yang mau diambil yang mana, terus ada buah juga segar-segar dan itu sangat membantu," ungkap Odekta.

Ya, untuk mendukung prestasi pelari, rute lomba diperbarui dan disempurnakan. Sebanyak 90% jalur melintasi jalan-jalan utama yang lebar di pusat kota, memungkinkan pengelolaan lalu lintas yang lebih tertib dan aman. Berkat lintasan lurus dengan sedikit tikungan, pelari bisa menjaga kecepatan.

2. LPS Monas Half Marathon 2025 Berjalan Sukses

Ajang LPS Monas Half Marathon yang digelar ketiga kalinya, mengusung tema Time to Rise. Penyelenggara merangsang peserta untuk mengukir prestasi dengan memberi apresiasi. Tak hanya bonus lewat program Break the Limit, LPS menawarkan berbagai tawaran menarik.

 

