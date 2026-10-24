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HOME SPORTS F1 & A1

Demi Balapan di Afrika, Lewis Hamilton Janji Tetap Balapan hingga F1 2030

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 24 Oktober 2026 |02:01 WIB
Demi Balapan di Afrika, Lewis Hamilton Janji Tetap Balapan hingga F1 2030
Pembalap Tim Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/lewishamilton)
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FORMULA One (F1) resmi mengumumkan kembalinya Grand Prix (GP) Afrika melalui kerja sama berdurasi 10 tahun dengan Rwanda. Keputusan ini sekaligus mewujudkan impian besar juara dunia tujuh kali, Lewis Hamilton, yang selama bertahun-tahun gencar menyuarakan agar F1 kembali menyambangi benua tersebut.

Ajang balap jet darat tercatat terakhir kali melesat di daratan Afrika pada GP Afrika Selatan tahun 1993. Sejak saat itu, Hamilton terus memimpin dorongan agar F1 bisa kembali menyapa para penggemar di sana sebelum masa pensiunnya tiba.

Kendati demikian, ajang tersebut baru diproyeksikan masuk ke dalam kalender F1 pada awal dekade 2030-an. Hal ini mengisyaratkan Hamilton akan berusia setidaknya 45 tahun saat balapan di Rwanda tersebut akhirnya direalisasikan.

Situasi tersebut memicu candaan dari Hamilton. Menjelang GP Amerika Serikat, pembalap yang kini membela Ferrari itu berseloroh bahwa dirinya terpaksa memeperpanjang karier balapnya hingga usia 40-an demi merasakan atmosfer balapan di benua impiannya.

“Saya menantikan untuk bisa lebih lama bersaing di sana (Afrika). Maksud saya, sekarang saya ‘terpaksa’ harus bertahan lebih lama karena akan ada balapan di Afrika, dan berlomba di Afrika adalah impian saya,” ungkap Hamilton, mengutip dari Crash, Sabtu (23/10/2026).

Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/lewishamilton)
Lewis Hamilton. (Foto: Instagram/lewishamilton)

1. Perjuangan Panjang dan Desakan Tanpa Henti

Keberhasilan membawa kembali F1 ke Afrika tidak terjadi begitu saja. Hamilton mengungkapkan betapa gigihnya ia melobi berbagai pihak penting, termasuk CEO F1 Stefano Domenicali, melalui serangkaian pertemuan dan diskusi yang intensif.

Usaha Hamilton tidak hanya terbatas pada pimpinan F1 semata. Ia juga aktif menjalin komunikasi langsung dengan para pemimpin negara di benua Afrika untuk membuka jalan bagi hadirnya ajang balap paling bergengsi di dunia tersebut.

 

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