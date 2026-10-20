Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Unik An Se Young, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Tertarik Main di Ganda Putri Usai Tak Terkalahkan di Nomor Tunggal

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |00:01 WIB
Kisah Unik An Se Young, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Tertarik Main di Ganda Putri Usai Tak Terkalahkan di Nomor Tunggal
Tunggal putri asal Korea Selatan, An Se Young. (Foto: Instagram/a_sy_2225)
A
A
A

PENAMPILAN An Se Young di kancah bulu tangkis dunia makin tak terbendung. Peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 asal Korea Selatan ini terus menunjukkan dominasinya dengan meraih emas nomor individu di Asian Games 2026.

Teranyar, pebulu tangkis andalan Korea Selatan itu kembali menaiki podium tertinggi di ajang berlevel Super 750, Denmark Open 2026, setelah menaklukkan rival terberatnya dari Jepang, Akane Yamaguchi.

Kepiawaiannya yang luar biasa di atas lapangan kerap mengundang decak kagum. Bahkan, momen unik terjadi dalam sesi wawancara pascapertandingan bersama Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).

Wartawan melontarkan pertanyaan berseloroh mengenai kemungkinan An Se Young berpindah ke sektor tunggal putra, mengingat penampilannya yang nyaris tanpa tanding di sektor putri.

Mendengar lelucon tersebut, bintang muda berusia 22 tahun ini tak sanggup menahan tawa terpingkal-pingkal. Ia pun secara tegas menolak gagasan menggelikan itu.

An Se Young lolos ke final Indonesia Open Okezone
An Se Young lolos ke final Indonesia Open Okezone

"Anda bicara apa sih? Enggak lah, enggak mau. Saya benar-benar mencintai tunggal putri," respons An Se Young sambil terkekeh, sebagaimana dilansir dari New Straits Times, Selasa (20/10/2026).

1. Tertarik Coba Nomor Ganda Putri

Kendati menolak mentah-mentah ide bertanding di sektor putra, An Se Young justru menunjukkan respons berbeda saat disinggung mengenai peluang bermain di nomor ganda putri. Ia mengaku cukup penasaran untuk menjajal pengalaman anyar tersebut jika berkesempatan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/19/40/3248848/an_se_young-dqZg_large.jpg
Resmi Lampaui Rekor Fantastis Susy Susanti, An Se Young Sah Jadi Tunggal Putri Paling Berprestasi Sepanjang Masa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/40/3248701/festival_senengminton_2026-ESux_large.jpeg
Festival SenengMinton Kudus 2026, Tanam Kecintaan Bulu Tangkis demi Lahirkan Juara Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/10/40/3247156/audisi_umum_pb_djarum-3KdC_large.jpeg
Sengit! 2.140 Peserta Ramaikan Audisi PB Djarum: Hanya 9 Atlet yang Terpilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/02/40/3245636/senengminton_2026-jKM5_large.jpeg
Digelar di Solo, Festival SenengMinton 2026 Ajak Anak Gemari Bulu Tangkis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/40/3244558/jonatan_christie-KT9Z_large.jpg
Profil dan Prestasi Jonatan Christie, Atlet Tunggal Putra Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/25/40/3244086/festival_senengminton_2026-wd1e_large.jpg
Bulu Tangkis untuk Generasi Muda, Festival SenengMinton 2026 Digelar di Kota Sejuta Bunga
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement