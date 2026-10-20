Kisah Unik An Se Young, Ratu Bulu Tangkis Dunia yang Tertarik Main di Ganda Putri Usai Tak Terkalahkan di Nomor Tunggal

Tunggal putri asal Korea Selatan, An Se Young. (Foto: Instagram/a_sy_2225)

PENAMPILAN An Se Young di kancah bulu tangkis dunia makin tak terbendung. Peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 asal Korea Selatan ini terus menunjukkan dominasinya dengan meraih emas nomor individu di Asian Games 2026.

Teranyar, pebulu tangkis andalan Korea Selatan itu kembali menaiki podium tertinggi di ajang berlevel Super 750, Denmark Open 2026, setelah menaklukkan rival terberatnya dari Jepang, Akane Yamaguchi.

Kepiawaiannya yang luar biasa di atas lapangan kerap mengundang decak kagum. Bahkan, momen unik terjadi dalam sesi wawancara pascapertandingan bersama Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).

Wartawan melontarkan pertanyaan berseloroh mengenai kemungkinan An Se Young berpindah ke sektor tunggal putra, mengingat penampilannya yang nyaris tanpa tanding di sektor putri.

Mendengar lelucon tersebut, bintang muda berusia 22 tahun ini tak sanggup menahan tawa terpingkal-pingkal. Ia pun secara tegas menolak gagasan menggelikan itu.

An Se Young lolos ke final Indonesia Open Okezone

"Anda bicara apa sih? Enggak lah, enggak mau. Saya benar-benar mencintai tunggal putri," respons An Se Young sambil terkekeh, sebagaimana dilansir dari New Straits Times, Selasa (20/10/2026).

1. Tertarik Coba Nomor Ganda Putri

Kendati menolak mentah-mentah ide bertanding di sektor putra, An Se Young justru menunjukkan respons berbeda saat disinggung mengenai peluang bermain di nomor ganda putri. Ia mengaku cukup penasaran untuk menjajal pengalaman anyar tersebut jika berkesempatan.