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Erick Thohir Semringah Kontingen Indonesia Lampaui Target 7 Emas di Asian Para Games 2026, Ingatkan Perjuangan Belum Usai

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |10:45 WIB
Erick Thohir Semringah Kontingen Indonesia Lampaui Target 7 Emas di Asian Para Games 2026, Ingatkan Perjuangan Belum Usai
Erick Thohir Semringah Kontingen Indonesia Lampaui Target 7 Emas di Asian Para Games 2026, Ingatkan Perjuangan Belum Usai (Instagram/@npcindonesia)
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JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, bersyukur kontingen Indonesia berhasil melampaui target 7 medali emas di Asian Para Games 2026. Hingga Kamis (22/10/2026), kontingen Indonesia sudah mengumpulkan 8 medali emas. 

1. Lampaui Target Emas di Asian Games 2026

Kepastian tersebut diperoleh setelah cabang olahraga boccia sukses mempersembahkan tiga medali emas sekaligus melalui Gischa Zayana, Handayani, dan Felix Ardi Yudha, dalam pertandingan final yang berlangsung di Nagoya General Gymnasium, Nagoya, Jepang, Rabu (21/10/2026).

Tambahan tiga emas tersebut membawa perolehan Indonesia menjadi delapan medali emas, sekaligus melampaui target tujuh emas yang ditetapkan sebelum keberangkatan.

Dua emas pertama dipersembahkan atlet putri Indonesia melalui pertandingan yang berlangsung dramatis. Gischa Zayana yang turun pada nomor Women’s Individual BC2 mengalahkan atlet Hong Kong, Yeung Hiu Lam, dengan skor 6-5. Sementara itu, Handayani yang tampil pada nomor Women’s Individual BC1 berhasil menundukkan wakil Malaysia, Melissa Angeline, dengan skor 5-4.

Kontingen Indonesia lampaui target 7 medali emas di Asian Para Games 2026
Kontingen Indonesia lampaui target 7 medali emas di Asian Para Games 2026

Tak lama berselang, Felix Ardi Yudha melengkapi keberhasilan boccia Indonesia dengan merebut medali emas nomor Men’s Individual BC2. Dalam pertandingan final menghadapi Phakphum Linchum dari Thailand, Felix tampil solid dan memastikan kemenangan dengan skor 5-3.

Erick Thohir yang menyaksikan dan memberikan dukungan langsung menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perjuangan para atlet yang mampu membawa Indonesia melampaui target medali emas ketika ajang masih memasuki hari keempat.

“Alhamdulillah, target tujuh emas berhasil terlampaui. Selamat untuk Gischa, Handayani, dan Felix yang berhasil mempersembahkan tiga emas sekaligus dari boccia, sehingga total kita sukses meraih delapan emas. Ini capaian luar biasa, pertandingan final juga tadi berlangsung sangat ketat. Mereka menunjukkan selain kemampuan teknis, ketenangan dan mental bertanding juga menjadi penentu kemenangan,” ujar Erick Thohir dikutip dari laman Kemenpora.

Menurut Menpora Erick, keberhasilan cabang boccia menjadi bukti pentingnya pembinaan berkesinambungan untuk menghasilkan atlet yang mampu bersaing dan menjaga prestasi di tingkat internasional.

Sebelum tampil di Asian Para Games 2026, tim boccia Indonesia telah menunjukkan kualitasnya dengan menjadi juara umum World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan, pada September lalu, dengan mengoleksi tiga medali emas dan satu perak.

 

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