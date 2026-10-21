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Raih 3 Emas dari Cabor Boccia, Kontingen Indonesia Sukses Lampaui Target Asian Para Games 2026!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |18:50 WIB
Raih 3 Emas dari Cabor Boccia, Kontingen Indonesia Sukses Lampaui Target Asian Para Games 2026!
Boccia Sumbang Tiga Emas di Asian Para Games 2026. (Foto: Kemenpora)
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NAGOYA – Keberhasilan luar biasa diraih kontingen Indonesia di ajang Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 setelah cabang olahraga (cabor) boccia tampil perkasa dengan memborong tiga medali emas sekaligus pada Rabu (21/10/2026). Tambahan emas dari Gischa Zayana, Handayani, dan Felix Ardi Yudha ini resmi membawa Merah Putih mengoleksi total delapan medali emas, sekaligus melampaui target awal sebanyak tujuh emas.

Ketiga atlet tersebut meraih medali emas dalam pertandingan final yang berlangsung di Nagoya General Gymnasium, Nagoya, Jepang. Pencapaian ini menjadi kabar positif bagi Indonesia yang masih memiliki sejumlah pertandingan untuk memperbesar perolehan medali.

Gischa Zayana membuka perolehan emas Indonesia dari nomor Individual BC2 putri setelah mengalahkan wakil Hong Kong, Yeung Hiu Lam, dengan skor tipis 6-5. Sementara itu, Handayani menyusul setelah menundukkan atlet Malaysia, Melissa Angeline, dengan skor 5-4 pada nomor Individual BC1 putri.

Felix Ardi Yudha kemudian melengkapi keberhasilan Indonesia melalui nomor Individual BC2 putra. Dia memastikan medali emas setelah mengalahkan wakil Thailand, Phakphum Linchum, dengan skor 5-3 di partai final.

1. Apresiasi Menpora

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, yang hadir memberikan dukungan langsung menyampaikan apresiasi atas perjuangan para atlet boccia Indonesia. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya kemampuan teknis, ketenangan, dan mental bertanding dalam menentukan hasil pertandingan.

Boccia Sumbang Tiga Emas di Asian Para Games 2026. (Foto: Kemenpora)
Boccia Sumbang Tiga Emas di Asian Para Games 2026. (Foto: Kemenpora)

“Alhamdulillah, target tujuh emas berhasil terlampaui. Selamat untuk Gischa, Handayani, dan Felix yang berhasil mempersembahkan tiga emas sekaligus dari boccia, sehingga total kita sukses meraih delapan emas. Ini capaian luar biasa, pertandingan final juga tadi berlangsung sangat ketat. Mereka menunjukkan bahwa selain kemampuan teknis, ketenangan dan mental bertanding juga menjadi penentu kemenangan,” ujar Erick dilansir dari rilis resmi Kemenpora, Rabu (21/10/2026).

Erick menilai keberhasilan boccia di Asian Para Games 2026 merupakan bukti pentingnya pembinaan atlet yang berkelanjutan. Prestasi tersebut juga melanjutkan pencapaian tim boccia Indonesia yang sebelumnya menjadi juara umum World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan, pada September lalu dengan raihan tiga emas dan satu perak.

 

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