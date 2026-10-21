Kisah Fadli Imammuddin, Raih Hattrick Emas Asia Para Games hingga Pecahkan Rekor

Kisah Fadli Imammuddin, Raih Hattrick Emas Asia Para Games hingga Pecahkan Rekor (NPC Indonesia)

JAKARTA - Atlet para balap sepeda Indonesia Muhammad Fadli Imammuddin berhasil meraih emas pada Asian Para Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang, Selasa (20/10/2026). Ini adalah hattrick emas Muhammad Fadli Imammuddin pada ajang Asian Para Games. Selain itu, ia juga memecahkan rekor pada Asian Para Games 2026.

1. Emas Asian Para Games 2026

Pada Asian Para Games tahun ini, Muhammad Fadli Imammuddin meraih emas nomor Individual Pursuit (IP) klasifikasi C4 putra. Dominasi Fadli telah terlihat sejak babak kualifikasi. Pria kelahiran Bogor itu mencatatkan waktu tercepat, yakni 4 menit 50,169 detik.

Angka itu memecahkan rekor permainan atau game record (GR) yang sebelumnya dipegang atlet China, sekaligus rival utamanya, Wang Xian dengan unggul selisih waktu 1,863 detik.

Dalam perebutan medali emas, Fadli berhadapan dengan atlet Iran, Behrooz Farzad. Pada laga yang berlangsung di Izu Velodrome Shizuoka itu, dia menang mudah dengan catatan overlap.

"Alhamdulillah hasil kerja keras tim dan semua pendukung dari NPC Indonesia. Satu tahun kerja keras khususnya untuk mempersiapkan Asian Para Games di Nagoya, bisa membuahkan hasil satu emas. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di kelas selanjutnya," kata Fadli, melansir laman Kemenpora, Rabu (21/10/2026).

"Pastinya Kemenangan ini saya persembahkan untuk Indonesia, buat tim yang sudah kerja keras. Buat keluarga yang tidak henti-hentinya mendoakan saya," ucapnya.

Atlet para balap Fadli Imammuddin raih emas di Asian Para Games 2026 (Dok NPC Indonesia)

Ia mengaku ketenangan menjadi kunci utamanya dalam meraih emas dan memecahkan rekor. Mantan pebalap Moto2 ini yakin dengan catatan waktu yang dimiliki ketika berlatih dan track record sebelumnya.

“Apalagi ini 16 lap butuh ketenangan, mindset, percaya diri agar tidak kacau pikirannya. Kalau kacau pikirannya di kelas endurance ini pasti tidak akan konsisten," sebut Fadli.

Fadli menyebut medali emas ini makin spesial karena menambah catatan menawannya di ajang Asian Para Games. Dia berhasil mencatatkan hattrick emas sejak Asian Para Games 2018.

Sebelumnya Fadli meraih medali emas nomor individual pursuit C4 pada Asian Para Games 2018 dan Individual Time Trial C4-5 pada Asian Para Games 2022.

"Setelah ini saya berusaha menjadi atlet yang enjoy. Saya tidak mau dibebani oleh apapun, berlatih enjoy, balapan enjoy," tuturnya.