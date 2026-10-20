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Jakarta Esports 2026 Jadi Wadah Bibit Atlet hingga Developer Game Lokal

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 20 Oktober 2026 |18:27 WIB
Jakarta Esports 2026 Jadi Wadah Bibit Atlet hingga Developer Game Lokal
Jakarta Esports 2026 Jadi Wadah Bibit Atlet hingga Developer Game Lokal (Okezone)
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JAKARTA - Turnamen Jakarta Esports 2026 dapat menjadi wadah untuk bibit-bibit atlet di tengah esports yang semakin digandrungi anak-anak muda. Selain itu, turnamen ini menjadi wadah untuk game lokal. 

1. Jakarta Esports 2026

Kepala Bidang Pemasaran dan Atraksi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Lucky Wulandari, menyatakan Jakarta Esports 2026 dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi pengembang game, pemain, komunitas, musisi, dan pelaku industri kreatif.

“Kami berharap acara ini menjadi wadah kolaborasi yang positif dan inklusif, sekaligus membuka kesempatan bagi talenta muda untuk menunjukkan karya dan kemampuannya,” ujar Lucky Wulandari di Jakarta, dikutip Senin (20/10/2026). 

Turnamen itu diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini digelar di M Bloc Space, Blok M, Jakarta Selatan, pada 13 November 2026.

Jakarta Esports 2026 terbuka gratis untuk masyarakat. Selain itu, acara ini menempatkan game lokal Indonesia sebagai kegiatan utama, diperkuat kompetisi esports, penampilan musik, cosplay, dan aktivitas komunitas.

Sebagai bagian acara, kompetisi Mobile Legends: Bang Bang akan digelar dengan total hadiah Rp50 juta. Panitia menargetkan keikutsertaan 300 tim; hingga 16 Oktober 2026, sebanyak 126 tim telah mendaftar. Pendaftaran masih dibuka hingga 4 November 2026.

Selain itu, melalui showcasing game lokal, Jakarta Esports 2026 memberikan panggung bagi pengembang Indonesia untuk memperkenalkan karya kepada masyarakat. Pengunjung dapat mencoba game lokal secara langsung serta berkesempatan bermain bersama pemain profesional yang diundang dalam acara tersebut.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap pengembang dan pelaku industri game lokal mendapatkan ruang untuk memperkenalkan karya mereka, menjangkau audiens yang lebih luas, serta membangun interaksi dengan komunitas dan masyarakat,” ujar Lucky Wulandari.

Jakarta Esports 2026 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju Jakarta 5 Abad serta mendukung upaya memperkuat daya tarik Jakarta sebagai kota kreatif, inklusif, dan berdaya saing global. 

 

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Topik Artikel :
Atlet eSports eSport eSports
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