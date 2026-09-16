Sebastien Loeb dan Kevin Hansen Siap Guncang FIA Rallycross Indonesia 2026

DUA pembalap papan atas dunia, Sebastien Loeb dan Kevin Hansen, dipastikan tampil dalam FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026. Ajang tersebut akan berlangsung di Ancol Rallycross Circuit, Jakarta pada 5-6 Desember 2026.

1. Prestasi Kevin Hansen

Kepastian kehadiran Kevin Hansen diumumkan SARGA MOTORSPORT dalam rangkaian Road to FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 di Jakarta pada Selasa ,15 September 2026. Pembalap asal Swedia itu juga diperkenalkan sebagai bagian dari jajaran pembalap internasional sekaligus Brand Ambassador SARGA MOTORSPORT.

Kevin Hansen siap unjuk gigi di FIA Rallycross World Cup 2026. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

Kevin Hansen bukan nama baru di ajang rallycross dunia. Ia merupakan FIA European Rallycross Champion 2016, runner-up FIA World Rallycross Championship 2023 dan 2024, serta juara Extreme H World Cup 2025.

Pada FIA Rallycross World Cup 2026, Kevin Hansen akan turun di kelas RX1. Dia akan bersanding dengan Sebastien Loeb yang memiliki sembilan gelar juara dunia World Rally Championship.

Kevin Hansen menyambut antusias kesempatan tampil di Jakarta. Ia menilai penyelenggaraan FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 akan menjadi perhatian bagi para penggemar otomotif di berbagai negara.

"Saya sangat menantikan untuk balapan di Jakarta dan melihat bagaimana para penggemar Indonesia merespons rallycross," ujar Kevin Hansen dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 15 September 2026.

Menurut Kevin Hansen, perhatian penggemar rallycross dunia akan tertuju ke Jakarta saat kompetisi digelar pada awal Desember. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan dirinya antusias menjalani debut di Indonesia.

"Perhatian dari penggemar di seluruh dunia, dari Amerika, Eropa, Asia, dan berbagai belahan dunia lainnya akan tertuju ke Jakarta pada 5–6 Desember," tambahnya.