Penyebab Pramono Anung Percaya Diri Jakarta Gelar FIA Rallycross World Cup 2026

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik kota yang dipimpinnya dipercaya menggelar FIA Rallycross World Cup 2026. Menurut Pramono Anung, hal itu membuktikan Jakarta begitu dipercaya menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional.

1. Digelar di Sirkuit E-Prix Ancol

FIA Rallycross World Cup 2026 seri Indonesia akan berlangsung di Sirkuit E-Prix Ancol, pada 5–6 Desember 2026. Penyelenggaraan ini merupakan bagian dari strategi global Federation Internationale de l'Automobile (FIA) dalam memperluas jangkauan olahraga rallycross ke pasar baru di luar Eropa, dengan Indonesia dipilih sebagai lokasi ekspansi perdana di kawasan Asia Tenggara.

Pramono Anung mengatakan Jakarta sejauh ini sangat terbuka menjadi tuan rumah berbagai ajang berlabel internasional karena sejalan dengan upaya sebagai kota global. Karena itu, ia mendukung penuh ajang balapan tersebut.

"Jadi, yang paling penting Jakarta ini kan sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Jakarta ini sekarang menjadi kota teraman nomor dua di Asia Tenggara. Nomor satunya Singapura, nomor duanya Jakarta, baru minggu lalu dikeluarkan hasilnya," kata Pramono Anung dalam konferensi pers di Balaikota Jakarta.

"Selama ini kita tidak bisa lebih aman dari Bangkok, Manila, sekarang kita lebih aman dari Bangkok, Manila, Hanoi, Kuala Lumpur dan sebagainya. Sehingga penyelenggaraan yang seperti ini menurut saya pasti akan menguatkan kedudukan atau posisi Jakarta sebagai kota global sehingga dengan demikian," tambah pria 62 tahun ini.

2. Siap Jadikan Jakarta sebagai Kota Sport Tourism

Pramono Anung juga akan berupaya menjadikan Jakarta menjadi sport tourism. Langkah itu pun perlu dukungan berbagai pihak untuk memboyong berbagai ajang internasional ke Jakarta.