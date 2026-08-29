Legenda Balap Sebastien Loeb Ramaikan FIA Rallycross World Cup 2026 di Jakarta!

KOMPETISI FIA Rallycross World Cup 2026 siap berlangsung di Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta pada 5-6 Desember 2026. Salah satu legenda motorsport dunia, Sebastien Loeb ambil bagian.

Sebastien Loeb akan memperkuat Sarga Motosport di kategori RX1 bersama Kevin Hansen. Sarga.co melalui Sarga Motosport itu menyiapkan tiga pembalap dari dua generasi untuk tampil pada ajang tersebut.

1. Tak Sabar Balapan di Indonesia

Selain Loeb dan Hansen turun di kategori RX1, sedangkan pembalap muda Indonesia Kingston Effendi akan mewakili tim di kategori RX5. Sebastien Loeb sangat antusias tampil FIA Rallycross World Cup 2026 di Indonesia.

"Saya sangat menantikan kesempatan untuk kembali membalap di Jakarta dan menjadi rekan satu tim dengan Kevin. Penyelenggaraan FIA Rallycross World Cup perdana di Indonesia merupakan perkembangan yang menarik bagi olahraga ini, dan saya senang dapat menjadi bagian dari babak baru bersama SARGA," kata Loeb dalam keterangan yang diterima Okezone, Sabtu (29/8/2026).

Sebenarnya, Sebastien Loeb dan Hansen pernah menjadi rekan satu tim ketika Peugeot terlibat dalam ajang World RX pada periode 2016 hingga 2018. Sebastien Loeb mengatakan FIA Rallycross World Cup di Indonesia menjadi kesempatan menarik untuk kembali merasakan atmosfer rallycross. Ia terakhir kali turun dalam ajang itu pada 2016-2018.

"FIA Rallycross World Cup di Jakarta merupakan tonggak penting bagi SARGA.CO dalam membangun kehadiran yang lebih kuat di panggung motorsport internasional," kata Founder SARGA.CO, Aryo PS Djojohadikusumo.