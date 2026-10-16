Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bantu Marc Marquez Juara MotoGP 2026, Ducati Lakukan Team Order?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |15:12 WIB
Bantu Marc Marquez Juara MotoGP 2026, Ducati Lakukan Team Order?
Marc Marquez berjuang juara MotoGP 2026. (Foto: instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

PEMBALAP Tim Gresini Racing, Alex Marquez, blak-blakan ada potensi Ducati melakukan team order untuk membantu Marc Marquez (Ducati Lenovo) juara MotoGP 2026. Ia menyebut Ducati akan melihat situasi terkini sebelum memutuskan membantu The Baby Alien -julukan Marc Marquez- juara MotoGP 2026.

Hingga seri ke-17 MotoGP 2026, Marc Marquez menjadi satu-satunya rider Ducati yang berpeluang juara musim ini. The Baby Alien untuk sementara duduk di posisi dua dengan 353 angka, terpaut dua poin dari Jorge Martin (Aprilia Racing) di puncak.

Jorge Martin pimpin klasemen sementara MotoGP 2026. (Foto: Aprilia Racing)
Jorge Martin pimpin klasemen sementara MotoGP 2026. (Foto: Aprilia Racing)

Aprilia Racing tidak semudah Ducati untuk melakukan team order. Sebab, ada dua rider mereka yang bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP 2026.

Selain Jorge Martin, ada Marco Bezzecchi yang duduk di posisi tiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 309 angka. Ia hanya terpaut 49 poin dari The Martinator -julukan Jorge Martin- di puncak.

1. Alex Marquez Waspadai Aprilia Racing

Meski ada dua rider Aprilia Racing yang berada di tiga besar, Alex Marquez meyakini pabrikan asal Italia itu akan melakukan team order. Karena itu, ia akan memantau situasi demi membantu sang kakak juara MotoGP 2026.

 “Jelas Aprilia memiliki rencana yang cukup matang. Mereka ingin meraih gelar juara dunia dan sedang berbicara dengan semua pembalapnya,” kata Alex Marquez, Okezone mengutip dari Crash.net, Jumat (16/10/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/38/3248055/marc_marquez_dikeroyok_empat_pembalap_aprilia_sekaligus-rwFX_large.jpg
MotoGP 2026: Oscar Haro Kasihan Lihat Marc Marquez Dikeroyok 4 Rider Aprilia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/38/3248150/raul_fernandez_blak_blakan_mengakui_marc_marquez_adalah_idolanya-wmdC_large.jpg
Blak-blakan Akui Marc Marquez Idolanya, Raul Fernandez Gagalkan Misi Aprilia Juara Dunia MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/38/3248128/apakah_motor_motogp_memakai_bensin-I18y_large.jpg
Apakah Motor MotoGP Pakai Bensin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/38/3248064/aprilia_racing_jadi_satu_satunya_tim_yang_semua_pembalapnya_menang_balapan_di_motogp_2026-yPIm_large.jpg
Aprilia Racing Jadi Satu-satunya Tim yang Semua Pembalapnya Menang Balapan di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/38/3247891/mandalika-Vzvc_large.jpg
Pecahkan Rekor Penonton, Intip Rahasia Sukses Gelaran MotoGP Mandalika 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/38/3247939/pembalap_gresini_racing_alex_marquez-7zqw_large.jpg
Alex Marquez Isyaratkan Bantu Marc Marquez Raih Gelar Juara MotoGP 2026?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement