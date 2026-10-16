Bantu Marc Marquez Juara MotoGP 2026, Ducati Lakukan Team Order?

PEMBALAP Tim Gresini Racing, Alex Marquez, blak-blakan ada potensi Ducati melakukan team order untuk membantu Marc Marquez (Ducati Lenovo) juara MotoGP 2026. Ia menyebut Ducati akan melihat situasi terkini sebelum memutuskan membantu The Baby Alien -julukan Marc Marquez- juara MotoGP 2026.

Hingga seri ke-17 MotoGP 2026, Marc Marquez menjadi satu-satunya rider Ducati yang berpeluang juara musim ini. The Baby Alien untuk sementara duduk di posisi dua dengan 353 angka, terpaut dua poin dari Jorge Martin (Aprilia Racing) di puncak.

Jorge Martin pimpin klasemen sementara MotoGP 2026. (Foto: Aprilia Racing)

Aprilia Racing tidak semudah Ducati untuk melakukan team order. Sebab, ada dua rider mereka yang bersaing memperebutkan gelar juara MotoGP 2026.

Selain Jorge Martin, ada Marco Bezzecchi yang duduk di posisi tiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 309 angka. Ia hanya terpaut 49 poin dari The Martinator -julukan Jorge Martin- di puncak.

1. Alex Marquez Waspadai Aprilia Racing

Meski ada dua rider Aprilia Racing yang berada di tiga besar, Alex Marquez meyakini pabrikan asal Italia itu akan melakukan team order. Karena itu, ia akan memantau situasi demi membantu sang kakak juara MotoGP 2026.

“Jelas Aprilia memiliki rencana yang cukup matang. Mereka ingin meraih gelar juara dunia dan sedang berbicara dengan semua pembalapnya,” kata Alex Marquez, Okezone mengutip dari Crash.net, Jumat (16/10/2026).