Rekap Hasil Denmark Open 2026: Jonatan Christie dan Putri Kusuma Wardani Lolos 16 Besar!

ODENSE - Dua wakil bulu tangkis Indonesia, Jonatan Christie (tunggal putra) dan Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), berhasil melenggang ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Keduanya menyusul Alwi Farhan yang sudah mengamankan tiket 16 besar terlebih dahulu.

Dua pertandingan babak 32 besar tersaji hampir bersamaan di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark pada Rabu (14/10/2026). Jonatan Christie bermain lebih dulu melawan Lin Chun Yi (Taiwan).

Pebulu tangkis kelahiran Jakarta itu berhasil menang dalam dua gim langsung. Walau demikian, Jonatan harus menghadapi perlawanan sengit pada gim pertama.

Jonatan sempat kehilangan momentum, tetapi akhirnya sukses mengamankan kemenangan gim pertama dengan skor 21-13. Pada gim kedua, Jonatan kembali pegang kendali permainan.

Jonatan Christie akhirnya mampu memenangkan laga gim kedua dengan skor 21-14.

Putri Kusuma Wardani di Denmark Open 2026 (Instagram/@badminton.ina)

Pada pertandingan lainnya, Putri Kusuma Wardani juga berhasil merebut kemenangan Pebulu tangkis asal Tangerang, Banten, itu sukses mengalahkan wakil Thailand, Supanida Katethong. Putri yang bermain efektif berhasil mengunci kemenangan dalam dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-13.

Kemenangan ini mengantar Jonatan dan Putri ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Keduanya menyusul Alwi Farhan yang sebelumnya berhasil mengalahkan Ayush Shetty (India) di babak 32 besar.