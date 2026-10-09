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3 Pembalap Ducati yang Juara MotoGP Mandalika, Nomor 1 Marc Marquez?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |02:05 WIB
3 Pembalap Ducati yang Juara MotoGP Mandalika, Nomor 1 Marc Marquez?
Marc Marquez (kanan) berjuang juara MotoGP Mandalika 2026. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
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SEBANYAK 3 pembalap Ducati yang pernah juara MotoGP Mandalika akan diulas Okezone. MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung di Sirkuit Mandalika pada 9-11 Oktober 2026.

Balapan yang berlangsung akhir pekan ini merupakan kelima kalinya balapan kelas premier tersebut digelar di Sirkuit Mandalika. Dalam empat edisi perdana (2022, 2023, 2024 dan 2025), balapan selalu berlangsung menarik.

Dari empat balapan awal, rider-rider Ducati mendominasi. Tercatat hanya di edisi perdana, pemenang MotoGP Mandalika bukan rider Ducati, yakni Miguel Oliveira (KTM). Setelah itu atau pada 2023, 2024 dan 2025, rider Ducati selalu berjaya di Mandalika.

Meski berstatus rider Ducati sejak 2024, Marc Marquez (Ducati Lenovo) justru belum pernah menang di MotoGP Mandalika. Jangankan menang, menyentuh garis finis saja Marc Marquez gagal melakukannya.

Berikut 3 pembalap Ducati yang pernah juara MotoGP Mandalika:

1. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo)

Francesco Bagnaia juara MotoGP Mandalika 2023. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia juara MotoGP Mandalika 2023. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Francesco Bagnaia menjadi rider pertama Ducati yang keluar sebagai pemenang MotoGP Mandalika, tepatnya pada 2023. Saat itu, Pecco -sapaan akrab Bagnaia- mendapatkan perlawanan ketat dari Maverick Vinales yang membela Aprilia Racing.

Tercatat, Pecco hanya unggul 0,306 detik dari sang rival. Kemenangan di MotoGP Mandalika 2023 membantu Pecco menjadi juara MotoGP 2023.

 

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