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Hasil Denmark Open 2026: Dejan Ferdinansyah/Felisha Pasaribu Terhenti di Babak Pertama

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |15:15 WIB
Hasil Denmark Open 2026: Dejan Ferdinansyah/Felisha Pasaribu Terhenti di Babak Pertama
Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu terhenti di babak pertama Denmark Open 2026 Super 750 (Foto: X/@INABadminton)
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ODENSE – Dejan Ferdinansyah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu terhenti di babak pertama Denmark Open 2026 Super 750. Mereka takluk dari Yang Po-Hsuan/Hu Ling Fang, 13-21 dan 16-21.

Bermain di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Rabu (14/10/2026) siang WIB, Dejan/Felisha kesulitan menahan permainan Yang/Hu. Duet Taiwan itu memainkan pola cepat dan pukulan menyilang untuk mencuri keunggulan.

Dejan Ferdinansyah. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

Dejan/Felisha masih mencari pola permainan terbaik. Meski begitu, keduanya terus mengejar ketertinggalan menjelang jeda interval gim pertama.

Pada saat jeda, Dejan/Felisha harus tertinggal empat angka dari Yang/Hu dengan skor 7-11. Setelah rehat, permainan duet Taiwan semakin berkembang.

Keduanya melancarkan serangan efektif serta pengembalian shuttlecock yang apik. Alhasil, Yang/Hu mampu mengamankan kemenangan gim pertama dengan skor 21-13.

Berlanjut pada gim kedua, Dejan/Felisha mencoba untuk bermain agresif sejak awal laga. Keduanya sempat unggul atas Yang/Hu dengan skor 6-4.

 

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