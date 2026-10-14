Penyebab Ganda Putra Indonesia Leo/Daniel Mundur dari Denmark Open 2026

KABAR kurang menyenangkan datang dari sektor ganda putra Indonesia di ajang Denmark Open 2026. Pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin dipastikan batal tampil dalam turnamen bulu tangkis bergengsi tingkat dunia tersebut.

Keputusan mundur ini terpaksa diambil menjelang bentrokan mereka di babak 32 besar. Berdasarkan jadwal, Leo/Daniel sedianya bakal melakoni laga perdana menghadapi ganda putra asal China, Chen Bo Yang/Liu Yi.

Pertandingan tersebut sejatinya direncanakan berlangsung kemarin di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, pada Selasa, 13 Oktober 2026. Namun, pertarungan itu batal terealisasi demi keselamatan serta kesehatan pemain.

1. Masalah Cedera Siku Daniel Marthin

Alasan utama ditariknya keikutsertaan pasangan berjuluk The Babies ini berawal dari keluhan fisik yang dialami oleh Daniel Marthin. Ia dilaporkan mengalami masalah pada bagian persendian siku tangannya.

Pelatih ganda putra Indonesia, Antonius Budi Ariantho, membeberkan kronologi cedera yang dialami anak asuhnya tersebut. Menurut Budi, rasa sakit itu mulai dirasakan Daniel usai menjalani sesi latihan resmi di lapangan utama.

"Daniel Marthin melaporkan kepada saya bahwa sikunya sakit setelah latihan di Main Hall tadi malam. Sudah coba ditangani oleh fisioterapis dengan tindakan fisio dan lain-lain," ungkap Budi dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (14/10/2026).

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin meraih medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

2. Keputusan Tim Pelatih

Upaya penanganan medis sempat dilakukan secara maksimal oleh tim dokter dan fisioterapis demi memulihkan kondisi Daniel. Kendati demikian, rasa nyeri yang hebat masih terus membayangi sang pemain hingga pagi hari menjelang pertandingan.