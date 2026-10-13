2 Pebulu Tangkis Indonesia Targetkan Medali di Olimpiade Remaja 2026

JAKARTA - Dua atlet bulu tangkis muda Indonesia, Rayhan Pandu Aksara dan Miftaqul Putri Ayudis ingin berjaya dalam Youth Olympic Games 2026 (YOG) atau Olimpiade Remaja di Dakar, Senegal. Demi tampil maksimal di ajang itu, mereka serius melakukan persiapan.

Sebatas informasi YOG akan berlangsung di Senegal, pada 31 Oktober sampai dengan 13 November 2026. Cabang olahraga bulu tangkis dijadwalkan dipertandingkan pada 1-5 November 2026.

1. Putri Bidik Juara

Putri yang tampil dalam nomor tunggal putri terus mematangkan persiapan teknis maupun mental. Dia pun optimistis dapat tampil dengan performa terbaiknya karena berbekal pengalaman berlaga di delapan hingga sembilan turnamen internasional.

"Kalau dari saya pribadi, ekspektasi dan harapannya tentu ingin meraih gelar juara. Namun untuk saat ini, fokus saya adalah memaksimalkan setiap pertandingan terlebih dahulu," kata Ayu di Pelatnas PBSI, Selasa (13/10/2026).

Ia mengungkapkan, dirinya fokus memperkuat kualitas pukulan dan menjaga keyakinan bertanding di lapangan. Menurutnya persaingan dalam YOG 2026 tidak akan mudah.

"Dari pelatih arahannya diminta untuk lebih mematangkan pukulan terlebih dahulu. Siapapun lawan yang dihadapi, yang paling penting adalah kualitas pukulan harus matang, bermain dengan keyakinan penuh, dan tentunya terus melatih serta memperkuat kesiapan mental bertanding," kata Ayu.