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HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Pembalap Marc Marquez Dijuluki The King of Crasher

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 08 Oktober 2026 |13:27 WIB
Penyebab Pembalap Marc Marquez Dijuluki <i>The King of Crasher</i>
Simak penyebab pembalap Marc Marquez dijuluki The King of Crasher (Foto: Facebook/MotoGP)
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PENYEBAB pembalap Marc Marquez dijuluki The King of Crasher sudah diketahui. Tapi, berkat aksi-aksi itu, ia bisa mengoleksi tujuh gelar juara dunia di kelas MotoGP.

Marquez langsung jadi fenomena tersendiri sejak promosi ke MotoGP pada 2013. Betapa tidak, pria asal Spanyol itu merengkuh gelar juara dunia di tahun debutnya!

1. Julukan Marc Marquez

Marc Marquez kecelakaan di Sprint Race MotoGP Prancis 2026. (Foto: MotoGP)
Marc Marquez kecelakaan di Sprint Race MotoGP Prancis 2026. (Foto: MotoGP)

Tidak heran bila Marquez dijuluki The Baby Alien alias si Bayi Alien karena saking jagonya. Ia sendiri lebih senang disebut sebagai si Semut alias The Ant from Cervera yang merupakan daerah asalnya.

Selain dua julukan itu, ada satu panggilan lain yang sebetulnya tidak menyenangkan. Marquez dijuluki The King of Crasher atawa si raja jatuh!

Kenapa julukan The King of Crasher disematkan kepada Marquez? Hal ini tidak terlepas dari seringnya sang pembalap terjatuh dari motor, entah itu low side atau bahkan high side.

Pernah dalam satu musim, Marquez mencatatkan jumlah jatuh terbanyak yakni 29 kali pada 2023. Rekor sebelumnya juga dipegang oleh kakak dari Alex Marquez itu pada 2017 dan 2022.

 

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