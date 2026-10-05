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Indonesia Gelar Kejuaraan Dunia Sepak Takraw 2027, Ketum NOC Indonesia Perkuat Komunikasi dengan ASTAF

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |21:05 WIB
Indonesia Gelar Kejuaraan Dunia Sepak Takraw 2027, Ketum NOC Indonesia Perkuat Komunikasi dengan ASTAF
Ketum NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari bertemu dengan Presiden ASTAF Dato Abdul Halim Kader. (Foto: NOC Indonesia)
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KETUA Umum (Ketum) Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia) Raja Sapta Oktohari mengunjungi arena pertandingan sepak takraw Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Nagoya, Jepang pada akhir pekan lalu. Kunjungan tersebut menjadi momentum memperkuat hubungan antara NOC Indonesia, PB PSTI (Pengurus Besar Persatuan Sepak Takraw Indonesia), dan Asian Sepak Takraw Federation (ASTAF).

Raja Sapta Oktohari, yang akrab disapa Okto, disambut langsung Presiden ASTAF Dato’ Abdul Halim Kader. Pertemuan berlangsung hangat di tengah rangkaian pertandingan sepak takraw yang memasuki fase akhir Asian Games 2026.

Raja Sapta Oktohari (kanan) antusias bertemu Presiden ASTAF. (Foto: NOC Indonesia)
Raja Sapta Oktohari (kanan) antusias bertemu Presiden ASTAF. (Foto: NOC Indonesia)

1. Indonesia Diapresiasi Presiden ASTAF

Dalam pertemuan tersebut, Presiden ASTAF menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia terhadap perkembangan sepak takraw, sekaligus perubahan positif yang terjadi dalam pengelolaan dan pengembangan cabang olahraga tersebut di Indonesia.

Apresiasi secara khusus juga disampaikan kepada Ketua Umum PB PSTI, Surianto. Abdul Halim menilai kepemimpinan Surianto telah membawa perkembangan positif bagi sepak takraw Indonesia serta memperkuat hubungan PB PSTI dengan ASTAF serta komunitas sepaktakraw internasional.

Okto mengatakan, perkembangan sepak takraw Indonesia tidak hanya penting dari sisi prestasi, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan ekosistem olahraga nasional dan hubungan Indonesia dengan komunitas olahraga internasional.

"Sepak takraw adalah salah satu cabang olahraga yang memiliki tradisi dan prestasi kuat bagi Indonesia. Karena itu, kita ingin memastikan perkembangannya terus berjalan, baik dari sisi prestasi atlet maupun hubungan Indonesia dengan federasi internasional. Kolaborasi antara NOC Indonesia, PB PSTI dan ASTAF menjadi bagian penting untuk membawa sepaktakraw Indonesia semakin berkembang,” ujar Okto.

Kehadiran Okto di arena pertandingan juga menjadi bentuk perhatian NOC Indonesia terhadap perjuangan atlet-atlet Tim Indonesia yang berlaga di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Okto menyaksikan langsung perjuangan tim sepak takraw Indonesia dalam pertandingan final yang digelar di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium. 

 

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