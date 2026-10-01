Gagal Sumbang Medali di Asian Games 2026, Aditya Tri dan Veddriq Leonardo Petik Pelajaran Berharga

Aditya Tri Syahrial dan Veddriq Leonardo gagal menyumbangkan medali dari panjat tebing nomor speed putra di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

NAGOYA – Aditya Tri Syahrial dan Veddriq Leonardo gagal menyumbangkan medali dari cabang olahraga (cabor) panjat tebing nomor speed putra di Asian Games 2026. Keduanya memetik pelajaran berharga dari hasil ini.

Keduanya berlomba di Portmesse Exhibition Hall 1, Nagoya, Jepang pada Kamis (1/10/2026). Hasil berbeda didapat oleh kedua atlet Indonesia tersebut.

1. Semifinal dan Final

Veddriq Leonardo dan Aditya Tri Syahrial beraksi di Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

Veddriq terhenti di babak semifinal setelah menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 4,95 detik. Atlet asal Pontianak, Kalimantan Barat, itu tertinggal sepersekian detik dari wakil Kazakhstan, Damir Toktarov (4,789 detik).

Sementara, Adit menjadi yang tercepat di semifinal dengan catatan 4,786 detik. Lolos ke partai pamungkas, ia melakukan kesalahan di babak final.

Aditya didiskualifikasi karena melakukan false start (fs) dan gagal membawa pulang medali. Hasil pahit ini membuat keduanya gagal mengikuti jejak Desak Made Rita Kusuma Dewi yang merebut medali emas dari nomor speed putri.

2. Sudah Maksimal

Menurut Veddriq, banyak faktor yang menyebabkan kegagalan ini. Ia memastikan, latihan serta perjuangan maksimal sudah diberikan oleh para atlet.

"Iya, cukup ketat. Inilah speed, banyak faktor dan variabel yang menentukan hasil,” kata Veddriq dilansir dari keterangan resmi NOC Indonesia, Kamis (1/10/2026).

“Yang pasti, proses kami sudah maksimal. Latihan juga sudah kami lakukan beberapa kali, termasuk simulasi dengan catatan waktu terbaik,” sambung peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 itu.

Selain itu, faktor lawan yang terus berkembang membuat persaingan cabang olahraga panjat tebing semakin sengit. Veddriq mengambil pelajaran berharga dan langsung fokus menatap multi-ajang berikutnya.