Kontingen Indonesia Koleksi 30 Medali Termasuk 3 Emas di Asian Games 2026, CdM Ingatkan Perjuangan Belum Selesai

NAGOYA — Kontingen Indonesia kini telah meraih 30 medali termasuk, 3 emas pada ajang Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Chef de Mission (CdM) Asian Games Aichi-Nagoya, Todotua Pasaribu, mengingatkan perjuangan Tim Merah-Putih belum selesai sampai di situ.

1. Raih 3 Emas

Medali emas teranyar diraih lewat cabang bulu tangkis pada Selasa (29/9/2026). Medali emas itu dipersembahkan ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin.

Keduanya sukses mengalahkan wakil China, Liang Wei Keng/Wang Chang, di partai final. Tambahan medali ini membuat Indonesia kini mengoleksi tiga emas. Selain itu, kontingen Indonesia juga telah meraih tujuh perak dan 20 perunggu.

Todotua mengatakan pencapaian ini patut disyukuri dan diapresiasi. Namun, Todotua mengingatkan perjuangan Kontingen Indonesia di Asian Games Aichi-Nagoya belum usai.

“Alhamdulillah hari ini kita bertambah satu emas. Running posisi medali kita saat ini sudah 3 emas, kemudian 7 perak dan 20 perunggu, sudah sekitar 30 medali,” kata Todotua dilansir dari rilis resmi Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Rabu (30/9/2026).

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin meraih medali emas Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

“Ini belum selesai. Kita dari CdM dan hadir juga di sini dari Kemenpora akan terus menjaga performa para teman-teman atlet yang masih akan bertanding,” ucapnya.

Todotua mengungkapkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan cabang olahraga yang belum atau masih bertanding. Dia ingin memastikan semua atlet dalam keadaan siap bertanding.

“Kita akan intens melakukan monitoring semua jadwal pertandingan dan berkoordinasi dengan para cabor dan ofisial sehingga kita bisa memberikan support maksimal kepada teman-teman atlet,” ujar Todotua.