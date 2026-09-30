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Tim Bulu Tangkis Indonesia Panen 6 Medali di Asian Games 2026, Hasil Manis Pembinaan Usia Muda

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |16:34 WIB
Tim Bulu Tangkis Indonesia Panen 6 Medali di Asian Games 2026, Hasil Manis Pembinaan Usia Muda
Tim Bulu Tangkis Indonesia Panen 6 Medali di Asian Games 2026, Hasil Manis Pembinaan Usia Muda (Dok NOC)
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JAKARTA - Tim bulu tangkis Indonesia berhasil meraih total 6 medali pada Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Keberhasilan ini berkat dukungan berbagai pihak. Selain itu, hal ini juga berkat pembinaan yang berjalan lancar. 

1. Raih 6 Medali

Enam medali yang diraih tim bulu tangkis Indonesia terdiri atas 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu, yang berasal dari nomor beregu maupun perorangan. Medali emas disumbang oleh tim bulu tangkis beregu putra Indonesia serta ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin. 

Satu medali perak disumbang oleh pasangan ganda campuran Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah. Sementara tiga medali perunggu diraih
tim beregu putri, Alwi Farhan dari nomor tunggal putra, serta pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dari nomor ganda putra.

Ketua Umum PP PBSI Mohammad Fadil Imran menyampaikan apresiasi kepada pihak yang selama ini konsisten mendukung perkembangan bulu tangkis Indonesia. Menurutnya, dukungan berbagai mitra menjadi bagian dari proses panjang pembinaan atlet hingga mampu bersaing di level internasional.

Leo/Daniel dan Fajar/Fikri berdiri di podium Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)
Leo/Daniel dan Fajar/Fikri berdiri di podium Asian Games 2026 (Foto: NOC Indonesia)

"Secara khusus kami menyampaikan terima kasih kepada BNI atas kepercayaan dan konsistensinya mendukung bulu tangkis Indonesia. Bagi kami, kemitraan yang baik bukan hanya hadir ketika atlet berdiri di podium, tetapi juga hadir dalam proses panjang menuju podium tersebut," ujar Fadil, Rabu (30/9/2026).

Ia mengatakan, menjaga Indonesia tetap kompetitif dalam bulu tangkis dunia membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. 

"Kita membutuhkan gotong royong, PBSI, atlet, pelatih, pemerintah, sponsor, komunitas, dan masyarakat bergerak dalam tujuan yang sama," katanya.

 

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