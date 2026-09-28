Nita Violina Menangis Lolos ke Final Asian Games 2026 Usai Kalahkan Peringkat 1 Dunia Feng Yan Zhe/Huang Dongping

NITA Violina Marwah tak bisa menahan tangis setelah bersama Amri Syahnawi lolos ke final cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 nomor ganda campuran. Pebulu tangkis 25 tahun itu terharu karena tak pernah menyangka bisa menjejakkan kaki di final Asian Games 2026.

Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah lolos ke final Asian Games 2026 setelah menang mutlak atas ganda campuran peringkat satu dunia asal China, Feng Yan Zhe/Huang Dongping dengan skor 21-12 dan 21-14, di semifinal Asian Games 2026 yang berlangsung pada Senin, (28/9/2026) pagi WIB.

Amri/Nita melaju mulus ke final Asian Games 2026. (Foto: X/@INABadminton)

“Sudah lama banget tidak masuk final dan juga ya sampai berada di titik ini tidak mudah buat kami berdua. Dengan naik turunnya, sempat awal tahun hasilnya jauh banget dari apa yang kami harapkan. Dan hari ini di Asian Games kami bisa main ke final. Rasanya bikin saya lega dan sangat-sangat bersyukur,” kata Nita sambil menangis, dalam keterangan resmi PBSI yang diterima Okezone, Senin (28/9/2026).

Ini merupakan final pertama Amri/Nita dalam dua tahun terakhir. Di ajang BWF World Tour, Amri?Nita terakhir kali lolos ke final 2024, tepatnya di ajang Indonesia Masters Super 100. Saat itu di partai puncak, Amri/Nita menjadi juara setelah menumbangkan Marwan Faza/Aisyah Pranata.

1. Final Pertama sejak 2014

Ini merupakan yang pertama sejak 2014, Indonesia memiliki wakil di final nomor ganda campuran Asian Games. Wakil terakhir Indonesia yang melakukannya adalah Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir pada 2014. Sayangnya saat itu di final, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir kalah dari jagoan China Zhang Nan/Zhao Yunlei.

Amri Syahnawi bersyukur bisa lolos ke final Asian Games 2026. Ia paham tekanan yang dihadapi di laga semifinal Asian Games 2026 sangat besar.

Terlebih, lawan yang dihadapi adalah ganda campuran peringkat satu dunia. Dalam lima pertemuan sebelumnya, Amri/Nita juga selalu kalah dari sang lawan.

“Bersyukur alhamdulillah bisa selesai pertandingan tanpa cedera dan bisa memenangkan pertandingan di semifinal ini dan masuk ke final. Pertandingan tadi dari awal cukup pressure-nya lumayan gede buat saya. Tapi, ternyata saya melihat lawan kondisinya sedikit lebih goyang daripada kami,” tegas Amri.

“Terasa mereka tidak siap, tidak tahu apa yang mereka rasakan. Dari kami di lapangan merasa sedikit lebih unggul dari sisi daya juang, dari fight-nya,” tegas pebulu tangkis 27 tahun tersebut.

“Perasaannya senang dan bersyukur. Karena dengan persiapan yang begitu lumayan, cukup panjang dan intens selama satu bulan. Kami benar-benar mencurahkan semuanya buat di Asian Games ini. Cukup lega karena di event ini kan empat tahun sekali dan kami bisa masuk ke final itu sangat luar biasa,” ujar Amri penuh bahagia.