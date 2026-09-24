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Indonesia Lawan China di Final Bulu Tangkis Asian Games 2026, Leo/Daniel: Kami Siap jika Diturunkan!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |08:40 WIB
Indonesia Lawan China di Final Bulu Tangkis Asian Games 2026, Leo/Daniel: Kami Siap jika Diturunkan!
Leo dan Daniel siap bawa Indonesia raih medali emas Asian Games 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
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GANDA putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, siap memberikan kontribusi terbaik jika diturunkan melawan China di final Asian Games 2026. Laga final beregu putra bulu tangkis Asian Games 2026 berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis (24/9/2026) pukul 14.00 WIB.

1. Indonesia Menang Meyakinkan atas Thailand di Semifinal

Indonesia lolos ke final usai meraih kemenangan 3-1 atas Thailand pada Rabu, 23 September 2026. Kemenangan itu membawa Indonesia menjaga asa merebut medali emas, sesuatu yang terakhir kali diraih tim beregu putra pada Asian Games 1998.

Leo dan Daniel bersinar di Asian Games 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
Leo dan Daniel bersinar di Asian Games 2026. (Foto: Humas PP PBSI)

Daniel Marthin mengatakan senang melaju ke final Asian Games 2026. Ia berusaha tampil sebaik-baiknya di laga final jika mendapatkan kesempatan tampil.

"Puji Tuhan kami bersyukur bisa menyumbang poin dan memastikan Indonesia lolos ke final, ini juga berkat dukungan dan support dari teman-teman semua. Tadi kami berusaha menampilkan permainan yang terbaik," kata Daniel Marthin dalam keterangan PBSI yang diterima Okezone, Kamis (24/9/2026).

"Kami selalu siap bila dipercaya untuk diturunkan," tambah pemilik smash mematikan ini.

2. Siap Tempur di Final

Ia mengatakan terpenting saat ini timnya melakukan persiapan dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, Tim Bulutangkis Putra Indonesia berpeluang besar mengatasi perlawanan China.

 

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