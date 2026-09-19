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HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Marc Marquez, Valentino Rossi Doakan Jorge Martin Juara MotoGP 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |02:05 WIB
Bukan Marc Marquez, Valentino Rossi Doakan Jorge Martin Juara MotoGP 2026?
Jorge Martin diduga didukung Valentino Rossi juara MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@motogp dan @jorgemartin89)
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PEMBALAP legenda MotoGP, Valentino Rossi, diduga lebih mengunggulkan Jorge Martin (Aprilia Racing) untuk juara juara MotoGP 2026 ketimbang Marc Marquez (Ducati Lenovo). Asumsi itu pertama kali muncul setelah melihat respons Valentino Rossi di awal balapan MotoGP San Marino 2026 akhir pekan lalu.

Dalam video yang diunggah akun Instagram MotoGP, The Doctor -julukan Valentino Rossi- terlihat semringah ketika Jorge Martin sempat menyalip Marc Marquez. Namun, di akhir balapan, tetap Marc Marquez yang menjadi pemenang, jauh mengungguli Jorge Martin di tangga kelima.

Valentino Rossi diduga lebih jagokan Jorge Martin ketimbang Marc Marquez di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@motogp)
Valentino Rossi diduga lebih jagokan Jorge Martin ketimbang Marc Marquez di MotoGP 2026. (Foto: Instagram/@motogp)

“Sebuah unggahan memperlihatkan Valentino Rossi merayakan aksi Jorge Martin yang menyalip Marquez di awal balapan. Momen itu kemudian membuat kolom komentar media sosial ramai,” tulis media asal Belanda, GPBlog, dalam pemberitaan mereka.

1. Valentino Rossi Rawan Disalip Marc Marquez

Jika benar Valentino Rossi benar mendukung Jorge Martin, itu tidak mengherankan. Sebab, jika Marc Marquez juara MotoGP 2026, perolehan gelar juara dunia The Baby Alien -julukan Marc Marquez- melewati Valentino Rossi.

Saat ini Marc Marquez dan Valentino Rossi sama-sama mengoleksi tujuh gelar kelas premier. Jika menghitung gelar di semua kelas, Marc Marquez dan Valentino Rossi mendulang sembilan gelar.

Mereka hanya kalah satu trofi dari rider tersukses sepanjang sejarah, Giacomo Agostini. Rider legenda asal Italia ini mengoleksi 10 gelar di semua kelas dan delapan trofi di kelas premier.

 

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