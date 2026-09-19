Kisah Gila Marc Marquez, Berawal Ketinggalan 102 Angka dari Marco Bezzecchi Kini Puncaki Klasemen MotoGP 2026!

MARC Marquez (Ducati Lenovo) mengalami kemajuan luar biasa di MotoGP 2026. Di tujuh race awal MotoGP 2026, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- sama sekali gagal naik podium.

Bahkan di tujuh race awal itu, Marc Marquez tiga kali gagal finis dan dua kali gagal start. Kelar seri ketujuh MotoGP 2026, Marc Marquez seperti angkat topi dalam perburuan gelar juara MotoGP 2026.

Marc Marquez mendapatkan hasil buruk di awal MotoGP 2026. (Foto: MotoGP.com)

Ia seakan menyerah karena sudah terpaut jauh dari Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) yang saat itu memimpin klasemen sementara MotoGP 2026. Saat itu, Marco Bezzecchi mengoleksi 173 angka, unggul 71 poin atas Marc Marquez.

"Saya berada di sini (Mugello) karena ingin memperpanjang usia balapan saya. Hanya saja, memang tahun ini saya tidak enjoy," kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari laman resmi MotoGP pada awal Juni 2026.

"Tahun lalu saya sangat enjoy. Jadi saya ingin mencoba (comeback di Mugello). Tapi kemudian, mari kita lihat bagaimana kondisi fisik saya dalam beberapa pekan ke depan," lanjut Marc Marquez.

1. Bangkit di MotoGP Hungaria 2026

Memasuki seri kedelapan MotoGP 2026 di Hungaria, kondisi fisik Marc Marquez belum optimal. Namun, karena Sirkuit Balaton Park lebih banyak dominan tikungan ke kiri, membantu Marc Marquez yang dalam pemulihan cedera.

Secara luar biasa, Marc Marquez meraih kemenangan di MotoGP Hungaria 2026! Saat itu, Marc Marquez unggul 1,343 detik atas Pedro Acosta (Red Bull KTM) di posisi dua.