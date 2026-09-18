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4 Kali Ganti Pasangan, Dejan Ferdinansyah Harap Raih Prestasi Terbaik Bareng Felisha Alberta

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 18 September 2026 |08:24 WIB
4 Kali Ganti Pasangan, Dejan Ferdinansyah Harap Raih Prestasi Terbaik Bareng Felisha Alberta
Dejan Ferdinansyah terhitung sudah empat kali ganti pasangan duet selama menghuni Pelatnas PBSI (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
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JAKARTA – Dejan Ferdinansyah terhitung sudah empat kali ganti pasangan duet selama menghuni Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur. Ia kini berharap bisa meraih prestasi terbaik bersama partner anyar, Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu.

Sejak bergabung di skuad Cipayung pada awal 2025, Dejan tercatat telah mengalami pergantian pasangan sebanyak empat kali. Terbaru, ia dipasangkan dengan Felisha mulai September 2026.

1. Pencapaian Tinggi

Dejan Ferdinansyah/Apriyani Rahayu. (Foto: PBSI)

Bersama Felisha, Dejan pun mengharapkan pencapaian tinggi dan bisa menjadi awal titik kebangkitan dirinya. Ia berharap bisa cukup langgeng kali ini.

"Harapannya prestasi lebih jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kalau lebih lama ya kalau prestasinya bagus ya pasti lama. Semoga ini jadi apa ya, awal mula kebangkitan," ungkap Dejan saat ditemui Okezone di Cipayung, dikutip Jumat (18/9/2026).

Sebagai pemain yang pernah ada di level tinggi, Dejan tentu berharap bisa kembali unjuk gigi. Kala itu, ia bahkan sempat menduduki posisi 10 besar dunia bersama partner lamanya, Gloria Emanuelle Widjaja.

Sementara Felisha, tercatat juga pernah menduduki peringkat 10 besar dunia bersama Jafar Hidayatullah. Karena itu, Dejan menanamkan rasa optimisme dengan duet barunya.

"Ya kami punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi. Dan semoga saya bisa balik lagi, saya bisa bersaing di level top elite,” kata Dejan.

“Karena Felis juga cukup pengalaman main mixed double. Polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, kami satu sama lain sudah tahu cara main mixed itu seperti apa," tukas pria asal Jawa Barat itu.

 

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